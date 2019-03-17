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Suriyeli baba, yangında 4 çocuğunu kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 4'ü çocuk 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında baba Amar Nerabi, mahsur kalan 4 çocuğunu, binaya dayanan merdivenden sarkıtarak, kurtarmayı başardı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 4'ü çocuk 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında baba Amar Nerabi, mahsur kalan 4 çocuğunu, binaya dayanan merdivenden sarkıtarak, kurtarmayı başardı. El ve ayaklarında yanıklar oluşan baba, hastaneye kaldırıldı. Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi 883 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katındaki evde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evden 3 kişi kendi imkanları ile çıkmayı başarırken baba Amar Nerabi ve 4 çocuğu, mahsur kaldı. Yardıma koşan mahalle sakinleri, binaya merdiven dayadı. Baba Nerabi de çocuklarını balkondan sarkıtarak, merdivene çıkan vatandaşların yardımıyla kurtardı. Kendisi de merdivenden inen ancak el ve ayaklarında yanıklar oluşan baba Amar Nerabi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Polis inceleme başlattı.

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