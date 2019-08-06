Suriyeli barış elçisi Jebelli:

Savaşa karşı 32 yılda 132 ülkeye yürüyen Suriyeli fizik doktoru ve dünya barış elçisi Ahmad Jebelli, Suriye’deki savaşın bitmesinde Türkiye ve Suriye’nin rolünün olacağına inandığını, Türkiye ve Suriye’nin bir araya gelmesi halinde Amerika’nın kaçarak Suriye’den gideceğini söyledi.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Mardin’in Artuklu ilçesine yerleşen ve burada açtığı fizyoterapi merkezi ile insanlara şifa dağıtmayı sürdüren fizik tedavi doktoru ve barış elçisi seçilen Ahmad Jebelli, dünyaya barış mesajı vermek ve savaşların en büyük mağdurları çocukları tehlikelerden kurtarmak için dünya çapında 118 bin kilometre yürüdüğünü dile getirdi. Suriye’deki savaşın iç ve dış nedenlerini olduğuna dikkat çeken Jebelli, savaşta hayatını kaybeden insan sayısının çok fazla olmasının nedenin çevredeki insanların seyirci kalması olduğunu ifade ederek bazı insanların da yangına su serpmek yerine benzin döktüğünü belirtti.

"Türkiye ve insanları Suriye için bir güçtür"

Ülkedeki iç savaşın sona yaklaştığına inandığını aktaran Jebeli, "Savaşın bitmesinde Türkiye ve Suriye’nin rolü olacağına inanıyorum. Sorunu bütün yönüyle Türkiye ve Suriye halledebilir. Suriye’de yaşananlar her yerde yaşanabilir. Başından beri silah kullanmaya gerek yoktu. Silah ülkeyi bozar ve yıkar. Çevre ülkeleri de aynı şekilde tehdit altına alır. Ve ilk başta Türkiye geliyor. Türkiye ve insanları Suriye için bir güçtür. Ve aynı zamanda Suriye ile insanları da Türkiye için bir güç” dedi.