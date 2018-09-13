Suriyeli başarılı öğrencilere gezi ödülü

KİLİS (AA) - Kilis Valiliğince Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgede eğitimlerini sürdüren başarılı öğrenciler için ödül olarak Kilis ve Gaziantep gezisi düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Soran, Mare, Ahtarin ve Çobanbey bölgelerinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında başarı gösteren 1-9. sınıflardaki öğrencilere yönelik bir dizi etkinlik düzenlendiği belirtildi
Etkinlikler kapsamında başarılı 109 öğrencinin diğerlerine örnek teşkil etmesi adına Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kilis ve Gaziantep illerinin gezdirildiği aktarılan açıklamada, "Öğrencilere Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi gezdirildi. Burç piknik ve mesire alanında yemek organizasyonu düzenlenmesinin ardından Gaziantep Harikalar Diyarı gezdirilerek, çeşitli yarışma ve oyunlar ile gönüllerince eğlenmeleri sağlandı." ifadelerine yer verildi.
Terörden arındırılan bölgelerde öğrencilerin hem mutlu hem ümitli olduğu ve geleceğe daha bir umutla baktıkları kaydedilen açıklamada, bu tür gezi ve aktivitelerin devam edeceği bildirildi.
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