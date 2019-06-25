Suriyeli berber, şehit yakınları ve gazileri ücretsiz tıraş ediyor 

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- SURİYE'deki iç savaşın ardından Adıyaman'a yerleşerek berberlik yapmaya başlayan Bashar Ali (23), şehit yakınları ile gazileri ücretsiz tıraş ediyor.

Bashar Ali, ülkesindeki iç savaşın başlamasının ardından 7 yıl önce Türkiye'ye sığındı ve ardından ailesi ile birlikte Adıyaman'a yerleşti. Kente yerleşmesinin ardından berberlik yapmaya başlayan ve aradan geçen süre içerisinde evlenerek bir çocuk sahibi olan Bashar Ali, bir yıl önce kendi dükkanını açtı. Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılması için TSK tarafından yürütülen harekatları yakından takip eden Bashar Ali, ülkesinin özgürlüğü için şehit düşen ve yaralanarak gazi olan Türk askerlerine vefa borcunu ödemek için işyerine gelen şehit yakını ve gazileri ücretsiz tıraş etme kararı aldı. İşyerinin camına da şehit yakını ile gazilerin ücretsiz tıraş edildiğine yönelik yazı asan Bashar Ali, "Berber dükkanım açık olduğu sürece tüm şehit yakını ve gaziler istedikleri zaman gelip ücret ödemeden tıraşlarını olabilirler. Ben de bizim için şehit ve gazi olanlara bu şekilde vefa borcumu ödemeye çalışıyorum" dedi.

Bashar Ali, en büyük dileğinin ise biran önce Suriye'de huzurun sağlanması olduğunu sözlerine ekledi.