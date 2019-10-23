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Suriyeli Bir Kürt BM Binası Önünde Kendini Ateşe Verdi 

23.10.2019 20:21 | Son Güncelleme

Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği binası önünde kendini ateşe veren protestocunun Suriye’deki son gelişmelere tepki olarak bu eylemi düzenlediği tahmin ediliyor 

Suriyeli Bir Kürt BM Binası Önünde Kendini Ateşe Verdi 

Suriyeli bir Kürt, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği binası önünde kendini ateşe verdi. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen protestocunun Suriye’deki son gelişmelere tepki olarak bu eylemi düzenlediği tahmin ediliyor.

30’lu yaşlardaki erkek, Çarşamba günü kendini yaktıktan sonra alevler içinde BM binasına girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin engellediği protestocu daha sonra helikopterle Lozan’da bir hastaneye kaldırıldı.

Cenevre emniyet birimi sözcüsü Silvain Guillaume-Gentil, protestocunun amacıyla ilgili olarak, “Şu an ki sağlık durumu nedeniyle, bu eylemin gerekçesini sormak imkansızdı ancak siyasi durumlarla ilgili olduğunu tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrej Maecic “Bu sabah Cenevre’deki genel merkez binamızın önünde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduk ve şaşırdık” dedi ve protestocunun sağlığına kavuşmasını umduklarını aktardı.

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