Suriyeli, bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine iade etti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, Suriye uyruklu bir kişi, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu'na teslim etti. Kızının okul parası olduğunu ve geri gelmeyeceğini düşündüğünü belirten Dayıoğlu, "Paranın ne kadar olduğunu, ne kadar 50'lik ve 100'lük olduğuna kadar sorduktan sonra verdi. Karşılaştığım manzara sonrasında ön yargım nedeniyle ağladım" dedi.

İlginç olay, cumartesi günü Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markete meydana geldi. Unlu mamuller imalatçısı Gökçe Dayıoğlu, çörek bırakmak için markete girerken, çantasındaki 17 bin 500 lirayı düşürdü. 2 çocuk annesi Dayıoğlu, kızını özel bir okula kaydettirmek için gittiği sırada çanta ve aracı kontrol etti ancak parasını bulamadı.

'ÖN YARGIM YÜZÜNDEN AĞLADIM'

Şoke volan ve gün içerisinde çörek bırakmaya gittiği marketi aradığını anlatan Dayıoğlu, sonrasında yaşananları ise şöyle anlattı:

"Marketi aradığımda 'Bir Suriyeli para buldu' dediler ama ne kadar olduğunu söylemediler. Telefon numarası bırakmış, numaradan Suriyeliyi aradılar ve parayı onlara teslim etmedi ta ki ben gidinceye kadar. Gittim, paranın ne kadar olduğunu, ne kadar 50'lik ve 100'lük olduğuna kadar sorduktan sonra verdi. Ama ben çok kötü bir şekilde ağlıyordum ön yargım yüzünden. Suriyelilere karşı beslediğimiz, yani hepsini bir tuttuk herhalde diye düşünüyorum ve şimdi de gerçekten büyük pişmanlığını yaşıyorum. Paramı bulan ve ismini bile sormayı unuttuğum Suriyeli'ye teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. 17 bin 500 lira parayı alıp götürebilirdi de."