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Suriyeli, bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Suriye uyruklu bir kişi, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu'na teslim etti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, Suriye uyruklu bir kişi, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu'na teslim etti. Kızının okul parası olduğunu ve geri gelmeyeceğini düşündüğünü belirten Dayıoğlu, "Paranın ne kadar olduğunu, ne kadar 50'lik ve 100'lük olduğuna kadar sorduktan sonra verdi. Karşılaştığım manzara sonrasında ön yargım nedeniyle ağladım" dedi.

İlginç olay, cumartesi günü Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markete meydana geldi. Unlu mamuller imalatçısı Gökçe Dayıoğlu, çörek bırakmak için markete girerken, çantasındaki 17 bin 500 lirayı düşürdü. 2 çocuk annesi Dayıoğlu, kızını özel bir okula kaydettirmek için gittiği sırada çanta ve aracı kontrol etti ancak parasını bulamadı.

'ÖN YARGIM YÜZÜNDEN AĞLADIM'

Şoke volan ve gün içerisinde çörek bırakmaya gittiği marketi aradığını anlatan Dayıoğlu, sonrasında yaşananları ise şöyle anlattı:

"Marketi aradığımda 'Bir Suriyeli para buldu' dediler ama ne kadar olduğunu söylemediler. Telefon numarası bırakmış, numaradan Suriyeliyi aradılar ve parayı onlara teslim etmedi ta ki ben gidinceye kadar. Gittim, paranın ne kadar olduğunu, ne kadar 50'lik ve 100'lük olduğuna kadar sorduktan sonra verdi. Ama ben çok kötü bir şekilde ağlıyordum ön yargım yüzünden. Suriyelilere karşı beslediğimiz, yani hepsini bir tuttuk herhalde diye düşünüyorum ve şimdi de gerçekten büyük pişmanlığını yaşıyorum. Paramı bulan ve ismini bile sormayı unuttuğum Suriyeli'ye teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. 17 bin 500 lira parayı alıp götürebilirdi de."

'POLİSE TESLİM EDECEKMİŞ'

Parasını teslim aldığı sırada ağlayınca Suriyelinin kendisini teskin etmeye çalıştığını belirten Gökçe Dayıoğlu, "Bana, 'Hayır ağlama. Haram değil bu senin, helal. Dönüp dolaşıp sana gelecekti' dedi. Ben kendisine ulaşmasam parayı polise götürecekmiş. Çocuğumun okul parasıydı ve geri kavuştum" diye konuştu.

Market çalışanı Hüseyin Suna ise, cumartesi günü bir Suriyelinin yanında arkadaşı ile markete gelerek marketin önünde bir miktar para bulduğunu belirtip sahibinin çıkması durumunda kendisiyle irtibata geçilmesi için telefon numarası bırakıp ayrıldığını söyledi. Suna, Gökçe Dayıoğlu'nun daha sonra kendisini arayıp paranın kayı olduğunu söylemesi üzerine Suriyeliyi aradıklarını ve markete gelerek parayı Dayıoğlu'na teslim ettiğini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Gökçe Dayıoğlu'nun ve Suriyelinin arkadaşı ile birlikte markete gelmesi de iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çağrı üzerine markete gelen ismi bilinmeyen Suriye uyruklu kişi Dayıoğlu'na parayı teslim ediyor. Dayıoğlu ve Suriyeli daha sonra marketten birlikte ayrılıyor.

Öte yandan Gökçe Dayıoğlu'nun yaşadığı heyecanla ismini sormayı unuttuğu Suriyelinin kim olduğu ise kentte merak konusu oldu.

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