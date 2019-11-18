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Suriyeli çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 19:21 | Son Güncelleme

Van’da 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismar niteliğinde bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Van’da 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismar niteliğinde bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "12 Kasım 2019 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz Beşyol mevki civarında 12 yaşında Suriye uyruklu B.H isimli küçük kız çocuğunun yardım istediği şeklinde gelen ihbar neticesinde kolluk birimlerinin derhal olay yerine intikal ettiği, yaşı küçük mağdurenin cinsel istismara uğradığını belirttiği, mağdurenin Çocuk İzleme Merkezinde alınan beyanı ve adli raporlarına istinaden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli H.C. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine derhal gözaltına alındı. Şüpheli H.C’nin 13 Kasım 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilerek alınan ifadesine müteakiben ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan sevk edildiği Van 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiş olup, olayın titizlikle ve çok yönlü olarak soruşturulduğu, gerektiği takdirde kamuoyunun yeniden bilgilendirileceği hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur” denildi.

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