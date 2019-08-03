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Suriyeli çocuğu, babasının altınlarını duyunca kaçırmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

ADANA'da 13 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Haj'ı kaçırıp, ailesinden 20 bin dolar fidye isteyen ve polis operasyonuyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli çocuğu, babasının altınlarını duyunca kaçırmışlar

ADANA, (DHA)- ADANA'da 13 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Haj'ı kaçırıp, ailesinden 20 bin dolar fidye isteyen ve polis operasyonuyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, babanın arkadaşına, mütaahhitlik yaptığı ülkesinde kilolarca altını olduğunu söylemesi üzerine çocuğu kaçırdıkları ortaya çıktı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen Suriyeli Ahmad Haj’ın oğlu Abdurrahman Haj'ı, 23 Temmuz günü Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünden kaçırıldı. Baba Ahmad Haj'a ulaşan şüpheliler, 20 bin dolar fidye istedi. Baba Ahmad Haj da polise, şikayetçi oldu.
Soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin Abdurrahman Haj'ı bir otomobile bindirip, Şanlıurfa'ya götürdükleri saptandı. Polis, adreslerini tespit ettiği fidyeciler Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A.'yı (45) düzenlenen operasyonla yakaladı. Küçük çocuk da kurtarılarak, ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili bağlantılı olduğu saptanan İsmail K. ve İbrahim K. da Adana'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zeynel Abidin A., Hüseyin A. ve İsmail K., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. İbrahim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ALTINLARI DUYUNCA KAÇIRMIŞLAR
Soruşturma kapsamında fidye olayının detayları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Suriyeli Abdurrahman'ın babası Ahmad Haj, arkadaşı olan şüphelilerden İbrahim K.'ye müteahhitlik yaptığı ülkesinde kilolarca altını olduğunu ancak Esad rejimi nedeniyle Türkiye'ye getiremediğini anlattı.
İbrahim K. de duyduklarını Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A. ile paylaştı. 20 dönümlük tarla karşılığında ikiliye, Ahmad Haj'ın oğlu Abdurrahman Haj'ın fotoğrafını gösterdi. Çocuğu kaçırmaya karar verem Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A., kiraladıkları otomobil ile İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde keşif yaptı. İsmail K., yanlış çocuğun kaçırılmaması için ikiliye Abdurrahman Haj'ı gösterdi. Olay günü çocuğu kaçıran iki şüpheli, internet üzerinden indirdikleri program sayesinde baba Ahmad Haj'ı farklı numaralardan arayarak, "Oğlun elimizde, 20 bin dolar para bulmazsan öldürürüz" dedi.
Abdurrahman Haj'ın sokakta yürüdüğü ve şüphelilerin içinde bulunduğu kiralık otomobilin sokaktan geçtiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Suriyeli çocuğu, babasının altınlarını duyunca kaçırmışlarSuriyeli çocuğu, babasının altınlarını duyunca kaçırmışlarSuriyeli çocuğu, babasının altınlarını duyunca kaçırmışlarSuriyeli çocuğu, babasının altınlarını duyunca kaçırmışlar

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