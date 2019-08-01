Suriyeli çocuğu kaçıran şüpheliler yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 13 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Haj'ı kaçırıp, 20 bin dolar fidye isteyen 2 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen Suriyeli Ahmad Haj’ın oğlu Abdurrahman Haj'ı, 23 Temmuz günü Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünden kaçırıldı. Baba Ahmad Haj'a ulaşan şüpheliler, 20 bin dolar fidye istedi. Ahmad Haj, polise giderek, şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin Abdurrahman Haj'ı bir otomobile bindirip, Şanlıurfa'ya götürdükleri saptandı. Polis, adreslerini tespit ettiği fidyeciler Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A.'yı (45) düzenlenen operasyonla yakaladı. Küçük çocuk da kurtarılarak, ailesine teslim edildi.

Şüpheliler getirildikleri Adana’da sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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