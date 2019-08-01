HABER

Suriyeli çocuğu kaçıran şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

ADANA'da 13 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Haj'ı kaçırıp, 20 bin dolar fidye isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Suriyeli çocuğu kaçıran şüpheliler yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 13 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Haj'ı kaçırıp, 20 bin dolar fidye isteyen 2 şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen Suriyeli Ahmad Haj’ın oğlu Abdurrahman Haj'ı, 23 Temmuz günü Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünden kaçırıldı. Baba Ahmad Haj'a ulaşan şüpheliler, 20 bin dolar fidye istedi. Ahmad Haj, polise giderek, şikayetçi oldu.
Soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin Abdurrahman Haj'ı bir otomobile bindirip, Şanlıurfa'ya götürdükleri saptandı. Polis, adreslerini tespit ettiği fidyeciler Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A.'yı (45) düzenlenen operasyonla yakaladı. Küçük çocuk da kurtarılarak, ailesine teslim edildi.
Şüpheliler getirildikleri Adana’da sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Doktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktıDoktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
Girdiği gölette kayboldu Girdiği gölette kayboldu 
Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza kameralara yansıdıKocaeli’de bir gencin öldüğü kaza kameralara yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.