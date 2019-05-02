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Suriyeli çocuğun katiline hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Muhammet Derviş'i, 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Suriyeli çocuğu 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kart (19) ile öldürülen 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in ailesi ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ailesiyle kaçarak Erdemli ilçesine gelen ve plaj bölgelerinde su satan 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in, 19 Eylül 2017'de 43 kez bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin süren davada, tarafların, iddia makamının mütalaasına karşılık esasa ilişkin hazırladığı savunmaları yazılı olarak mahkemeye heyetine sunduğunu aktardı.

Savcı da mütalaasında, sanığın, "nitelikli olarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarını işlediği yönündeki görüşünü yineledi.

Duruşmaya ilk kez katılan çocuğun annesi Ramia Derviş, oğlunun fotoğrafını göstererek, sanığa tepki gösterdi.

Sanığın cezalandırılmasını talep eden anne Derviş, "5 yaşındaki bir çocuğu neden öldürdün? Sabrım kalmadı benim. 43 kez neden bıçaklıyorsun benim çocuğumu?" ifadesini kullandı.

Sanık Alican Kart ise cinayeti alkolün ve uyuşturucunun etkisiyle işlediğini iddia ederek "Halüsinasyon görüyordum. Bana küfür edince sinirlendim ve onu kabine götürdüm. Cinayeti böyle işledim. Diğer arkadaşlarımın da yargılanmasını istiyorum. Onların getirdiği alkol ve uyuşturucu yüzünden yaptım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Mersin'in Erdemli ilçesinde 19 Eylül 2017'de Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, bıçak darbeleriyle öldürülmüş bulunmuştu. Polis ekiplerinin 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu zanlı Alican Kart gözaltına alınmıştı.

Öldürülen çocuğun plajlarda su ve mendil satarak ailesinin geçimini sağladığı öğrenilmişti.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşmasında ise sanık Kart olayı kabul ettiğini belirterek, cinayeti kullandığı alkol ve uyuşturucunun etkisiyle işlediğini öne sürmüştü.

Davanın üçüncü celsesinde ifadesini değiştiren sanık, olay günü yanında olan arkadaşı Ö.T'nin kendisini cinayeti işlemeye sürüklediğini ileri sürerek, geçmişte bir süre Mersin Devlet Hastanesinde psikolojik tedavi gördüğünü iddia etmişti.

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