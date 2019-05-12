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Suriyeli çocuk Fırat Nehri’nde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 21:57 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Rando, boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Belkıs kırsal mahallesinde meydana geldi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Rando, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Belkıs kırsal mahallesinde meydana geldi. Savaştan kaçarak ailesi ile Nizip’te yaşayan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Rando, serinlemek amacıyla Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nden geçen Fırat Nehri’ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Rando için jandarmalar arama yaptı. Jandarma sualtı ekipleri, girdikleri suda yaptıkları aramada Rando’nun cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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