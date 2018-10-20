Suriyeli çocuk, Şanlıurfa'dan otopstopla Malatya'ya geldi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, jandarma tarafından yol kenarında bulunan ve Şanlıurfa'dan otostopla kente geldiği belirlenen Suriye uyruklu Usta Arhoje (12), Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Çolaklı Mahallesi'nde jandarma ekipleri devriyesi sırasında yol kenarında tek başına yürüyen bir çocuğu fark etti. Kimlik tespitinde Suriyeli Usta Arhoje olduğu belirlenen çocuk, Şanlıurfa'dan otostopla Malatya'ya geldiğini söyledi. Ailesinin Şanlıurfa'da olduğu belirlenen Usta Arhoje, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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