Suriyeli çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde Suriye uyruklu 14 yaşındaki İsa, sıcak havada serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

İlçede oturan Suriye uyruklu İsa, öğle saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte Mükremin Göleti'ne gitti. İsa, sıcak hava nedeniyle bunalınca serinlemek için gölete girdi. İsa, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, kurtarmak için suya girdi; ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, gölette arama başlattı. İsa'nın Suriyeli arkadaşları Salih ve Mecit, göl kenarında çalışmaları izlerken büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan İsa'nın cesedi, yapılan incelemeden sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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