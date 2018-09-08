Suriyeli çocuklar azalan yardımlar nedeniyle okula gidemiyor

Suriyeli yetkililere göre 4 milyon Suriyeli çocuk bu yıl okula başladı. Ancak ülkede yedi yıldır yaşanan savaş ve yıkım nedeniyle normale dönüş gerçekleşemiyor ve Suriye'de halen 2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Suriye Milli Eğitim Bakanı Hazzan El Vaz son iki ayda 400 okulun tadilatını yaparak eğitime açtıklarını söylüyor ve öğrencileri okula davet ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bölge sorumlusu Geert Cappelaere savaşın devam ettiğini ve bunun çocuklarda iz bıraktığını söylüyor. Savaşın yarattığı travmalar ve kayıplar kadar yardımlardaki kesintiler de Suriyeli çocukları etkiliyor.

Suriye'de halen 2 milyon çocuk okula gidemiyor ve neredeyse her üç okuldan biri hizmet veremiyor. Yaklaşık 180 bin öğretmen de eğitim sistemini terk etmiş durumda.

Bağışçılar yardımda tereddüt ediyor

Suriye savaşının henüz ne zaman sona ereceği ve siyasi çözüm konusundaki belirsizlikler devam ederken, bağış yapan ülkeler yardımların nasıl en etkin şekilde kullanılacağını tartışıyor ve daha fazla yardım konusunda tereddüt ediyor.