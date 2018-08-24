Suriyeli çocuklar bayram etkinliğinde buluştu

İSTANBUL (AA) - Suriyeli çocuklar bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi.
Arap Derneği ve Suriye Topluluğu tarafından Fatih'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma programı, İstiklal Marşı ve Suriye Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Suriyeli genç izci grubunun bando gösterisi sunduğu etkinlikte, şiir okuyan, şarkı söyleyen, tiyatro ve folklor gösterisi sunan çocuklar doyasıya eğlendi.
Çeşitli yarışma ve çekilişlerin de düzenlendiği etkinlikte, çocuklara hediye verildi.
Arap Derneği Başkanı Metin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli çocuklara yönelik bir bayram programı organize ettiklerini söyledi.
Suriyeli ailelerin de çocuklarıyla birlikte etkinlikte bulunduklarını aktaran Turan, "Çocuklar tiyatro gösterisi sunacaklar. Ardından yarışmalar yapılacak. Folklor oynayacaklar. Etkinliğimizde çocuklara çeşitli hediyeler vereceğiz." diye konuştu.
Suriye Topluluğu Temsilcisi İmad Eddin Mouchlah da ülkelerinden uzakta ikinci vatanlarında bayramlaşma programı düzenlediklerini ve etkinlikte Suriyeli çocukların çeşitli aktiviteler yapacaklarını anlattı.
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