HABER

Suriyeli çocuklar bayram etkinliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

Arap Derneği ve Suriye Topluluğu tarafından düzenlenen bayramlaşma programında şiir okuyan, şarkı söyleyen ve tiyatro gösterisi sunan Suriyeli çocuklar, bayram coşkusu yaşadı

İSTANBUL (AA) - Suriyeli çocuklar bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi.

Arap Derneği ve Suriye Topluluğu tarafından Fatih'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma programı, İstiklal Marşı ve Suriye Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Suriyeli genç izci grubunun bando gösterisi sunduğu etkinlikte, şiir okuyan, şarkı söyleyen, tiyatro ve folklor gösterisi sunan çocuklar doyasıya eğlendi.

Çeşitli yarışma ve çekilişlerin de düzenlendiği etkinlikte, çocuklara hediye verildi.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli çocuklara yönelik bir bayram programı organize ettiklerini söyledi.

Suriyeli ailelerin de çocuklarıyla birlikte etkinlikte bulunduklarını aktaran Turan, "Çocuklar tiyatro gösterisi sunacaklar. Ardından yarışmalar yapılacak. Folklor oynayacaklar. Etkinliğimizde çocuklara çeşitli hediyeler vereceğiz." diye konuştu.

Suriye Topluluğu Temsilcisi İmad Eddin Mouchlah da ülkelerinden uzakta ikinci vatanlarında bayramlaşma programı düzenlediklerini ve etkinlikte Suriyeli çocukların çeşitli aktiviteler yapacaklarını anlattı.

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Bayram tatilcileri dönüşe geçti (2)Bayram tatilcileri dönüşe geçti (2)
Doç. Dr. Onmaz: İmkanı olan sevdiğine at alsınDoç. Dr. Onmaz: İmkanı olan sevdiğine at alsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Derneği bayram bayramlaşma Suriye Toğluluğu Suriyeli yetim çocuklar

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.