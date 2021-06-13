Suriyeli Çocuklar 'Güvenli Bir Vatan" İstiyor

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın 10’uncu yılı geride kalırken, yaşanan çatışmalardan en çok etkilenen çocuklar bir an önce ülkelerindeki savaşın bitmesini istiyor. Suriye’nin Azez bölgesinde savaşın bıraktığı izlerin silinmesi için yaralar sarılıyor, kentin birçok noktasında çatışmaların enkazı temizlenerek yeni yaşam alanları inşa edilmeye devam ediyor. Azez’de geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Yunus Emre Enstitüsü savaşın 10. yılını geride bırakan bölge halkına yönelik moral ve motivasyon olması amacıyla “Özgür Suriye, Kardeş Türkiye Gençlik ve Uçurtma Festivali” adı altında çocuk ve gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenledi.​ “En büyük dileğim vatanımdaki savaşın bitmesi” Etkinlik alanında VOA Türkçe’ye konuşan dokuzuncu sınıf öğrencisi Suriyeli Abdurezzak, en büyük dileğinin ülkesindeki savaşın bir an önce son bulması olduğunu vurgulayarak “Türkiye’de geçirdiğim dört yılın ardından tekrar Azez’e geldim ve tekrar burada yaşamaya başladım. Bugün de eğlenmek için buradaki festivale geldim. Dağıtılan uçurtma kitaplardan aldım. En çok eğlendiğim etkinlik ise tiyatroydu. Savaş öncesi Suriye’de buna benzer etkinlikler, festivaller oluyormuş. Ama savaştan sonra hiç böyle bir şey görmedik. Benim gibi savaşın çocukları burada daha önce görmedikleri yeni şeyler görmeye başladı. Benim en büyük dileğim sadece buradaki değil, bütün savaş ülkelerindeki çocukların böyle festivalleri görmesi ve eğlenmesi. Ve benim en büyük dileğim vatanımızdaki savaşın bir an önce bitmesidir” ifadelerini kullandı.

“Uçurtma denilince çocukların aklına bombalar füzeler geliyordu” VOA Türkçe ’ye açıklama yapan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise festival kapsamındaki etkinlikler hakkında bilgi vererek “İnsanlar artık bu güvenli bölgede Kürtler, Türkler, Araplar kardeş olduklarını, özlerinin bir olduğunu görüyorlar. Bizde bu sahne karşısında çok mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya çok büyük yatırımlar yaptı. Türkiye kendi sınır güvenliğini sağlarken, burada yaşayan insanların zihinlerinden terörün çıkmasını da amaçladı. Biz de bu etkinliklerle özümüz ve sözümüzün bir olduğunu gösteriyoruz. Çünkü hiçbir etnik ya da dini ayrım gözetmeksizin, Anadolu’da yetişen Yunus felsefesi, Hacı Bektaş felsefesi can felsefesidir. Burada canlarımızla hep beraber oluyoruz. Çocuklar bu şekilde bilinçaltlarında barış içinde yaşamanın mümkün olduğunu yaşayarak görüyorlar. Bu bölgede uçurtma dendiğinde çocukların aklına bombalar ve füzeler geliyordu. Amacımız bu algıyı değiştirmek ve çocukların güzel bir gelecek tasavvur edebilmelerini sağlamak” diye konuştu.