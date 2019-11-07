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Suriyeli çocuklar için İdlib’e yeni okul

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:29 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki savaş mağduru 300 çocuğun eğitim göreceği Babiska Kampı Okulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.İdlib kırsalındaki Babiska Kampı içerisinde yer alan bir bina, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından bakım-onarım çalışması yapılarak okula dönüştürüldü.

Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki savaş mağduru 300 çocuğun eğitim göreceği Babiska Kampı Okulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
İdlib kırsalındaki Babiska Kampı içerisinde yer alan bir bina, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından bakım-onarım çalışması yapılarak okula dönüştürüldü. Kampta yaşayan 300 çocuğun eğitim göreceği 9 dersliğin bulunduğu Babiska Kampı Okulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Törene, okulun 1 yıllık yönetim masraflarını üstlenen Endonezya merkezli Golden Future Foundation kurumu temsilcileri, İHH ile Fetih-Der yetkilileri ve 300 öğrenci katıldı.
Okulun açılış töreninde konuşan Golden Future Foundation Başkanı Adjeng Kristinawati, dünyanın dört bir yanında savaş mağduu çocukların her birine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Kristinawati, İdlib’de anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini söyleyerek, ‘‘İdlib’de faaliyete girecek olan bu okul büyük anlam ifade ediyor. Babiska Kampı Okulundaki öğrencilere destek olmak amacıyla okulun 1 yıllık idari giderlerini karşıladık. Umarım buradan geleceğe umutla bakan bireyler yetişir. Bize bu imkanı sunduğu için İHH yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.
İHH Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın törende yaptığı konuşmada, ‘‘İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’de bir neslin kaybolmaması ve onların eğitimli bireyler olarak yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz bir projemizin daha hizmete açılması bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.
Eğitimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise Suriye’de savaş mağduru olan birçok çocuğun okul imkanından yoksun kaldığını ve bu nedenle daha geniş kapsamlı eğitim projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bulat, Babiska Kampı Okulunda Suriye’nin geleceğine katkı sağlayacak bireyler yetiştirilmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.
Yapılan konuşmaların ardından Babiska Kampı Okulu, toplu dua merasimi ve kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Toplam 9 dersliğin bulunduğu okulda 12 öğretmen ile ilk ve ortaokul seviyesindeki 300 öğrenciye eğitim verilecek.

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