Şenliğe katılan 12 yaşındaki Esra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah Türkiye’den razı olsun. Bizi bugün burada çok mutlu ettiler. Bugün burada herkes çok eğleniyor. Eskiden yaşanan olaylardan dolayı hiç bu kadar eğlenememiştik." dedi.

Bab’da Türkiye’nin tadilatını yaptırdığı Şehit Ali Kiraz İlkögretim Okulu'nda okuyan Ahmet de tüm Türkiye'ye selam göndererek, "Burada çocukları eğlendirmek için oyun oynuyorlar. Sağ olsunlar bizi eğlendirdiler. Herkese çok teşekkürler." diye konuştu.

"Sınırsız Şenlik" programları Kilis Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Esenler Belediyesi Kağıthane Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı katkılarıyla Uluslararası Mülteci Hakları Derneği öncülüğünde düzenleniyor.

