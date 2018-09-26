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Suriyeli çocuklar için "sınırsız şenlikler" devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin Suriye’de düzenlediği “Sınırsız Şenlik" programı, 9'uncu gününde de terörden arındırılan bölgelerdeki çocukları eğlendiriyor

BAB (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin (UMHD), Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan bölgelerde "Sınırsız Şenlik" etkinlikleri sürüyor.

UMHD, Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki savaş mağduru çocuklar için Sınırsız Şenlik etkinlikleri kapsamında Suriyeli çocuklara unutamayacakları zamanlar yaşatıyor.

Türkiye’den gelen UMHD gönüllü ekipleri sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri ve yarışmalar düzenleyerek çocukları eğlendiriyor.

Çocuklar palyaçolar eşliğinde birbirinden güzel oyunlara eşlik ederken, Goncagül çocuk tiyatrosu ekibinin, akrobasi, ateş püskürtme, jonglör gösterileri çocuklar tarafından merak ve heyecan içinde izleniyor.

Etkinliğe katılan çocuklara derneğin hazırlamış olduğu “Heybeli Çocuk” projesi kapsamında da kırtasiye dağıtımı yapılarak eğitimlerine katkı sağlanıyor.

Etkinlikler 9'uncu gününde Bab ilçesindeki bin çocuğun yüzünü güldürdü.

Bab'dan önce Azez, Mare, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Burakatı, Dabık, Soran ve Çobanbey beldelerinde de program kapsamında etkinlikler düzenlenmişti.

Şenliğe katılan 12 yaşındaki Esra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah Türkiye’den razı olsun. Bizi bugün burada çok mutlu ettiler. Bugün burada herkes çok eğleniyor. Eskiden yaşanan olaylardan dolayı hiç bu kadar eğlenememiştik." dedi.

Bab’da Türkiye’nin tadilatını yaptırdığı Şehit Ali Kiraz İlkögretim Okulu'nda okuyan Ahmet de tüm Türkiye'ye selam göndererek, "Burada çocukları eğlendirmek için oyun oynuyorlar. Sağ olsunlar bizi eğlendirdiler. Herkese çok teşekkürler." diye konuştu.

"Sınırsız Şenlik" programları Kilis Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Esenler Belediyesi Kağıthane Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı katkılarıyla Uluslararası Mülteci Hakları Derneği öncülüğünde düzenleniyor.

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Fırat Kalkanı Sınırsız Şenlik Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

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