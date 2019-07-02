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Suriyeli çocuklar için "Yabancı Kalma" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce Suriyeli çocuklar ve ebeveynlerinin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan projenin açılışı yapıldı

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli çocuklar ve ebeveynlerinin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "Yabancı Kalma" projesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen törende konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ankara Ofisi Saha Müdürü Akif Atlı,Türkiye'de yaşayan Suriyelileri, vatandaşların bağrına basması nedeniyle uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli Suriyeli nüfusu barındırdığını ve insani standartları sağladığını belirten Atlı, şunları kaydetti:

"Mültecilerin toplumsal uyumlarının sağlanması, ülkenin refah ve huzuruna bir adım daha yaklaşılması, mültecinin getirmiş olduğu yetenekleriyle katkılarını üretime, paylaşıma dönüştürmesine destek olacak bu projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün idare ediyor olması bizim için hem büyük kazanç hem de ileriye yönelik çok kuvvetli bir numunedir. Geçen yıl yürütülen projeden aldığımız feyiz ile bu seneki projenin daha başarılı olacağına itimat ediyorum. Samsun sadece Suriyelilerle değil Iraklılarla, Afganlarla da birliktedir. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu misafirperverlik sadece bizim için değil dünya için bir numunedir."

Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü ise proje ile çocukların Türkçeyi daha hızlı öğrenebileceklerini vurguladı.

Çocuklara ve ailelere seslenen Üçüncü, "Artık burada Samsunlu çocuklar ve aileler ile kaynaşıyorsunuz. Bu kaynaşmayı hızlandırmak ve Türkçeyi hızlı öğrenmek için farklı projeler hazırlıyoruz. Belki de bundan birkaç yıl sonraki programlarda çeviriye ihtiyaç kalmayacak." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de projenin söz konusu çocukların ve ailelerinin yaşadığı dil sorununun ortadan kaldırılmasına ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almasına katkı vereceğini dile getirerek proje ile 5 bin 200 öğrenciye ulaşacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ankara mülteci Samsun

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