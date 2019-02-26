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Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: - "Bu kampanyanın şöyle değerli bir yanı var, ürünler el emeği, göz nuru. Belki fabrikalardan, atölyelerden, iş adamlarından bunları parayla satın alıp daha çok götürmek mümkün. El emeğiyle olmasının daha değerli olduğunu ve daha iç ısıtıcı, daha gönüllere dokunucu olduğunu düşünerek bu kampanyayı başlattık"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, "Bir çocuğun gözlerinde saklıdır iyilik" sloganıyla Suriyeli çocukların yaşadığı mülteci kamplarına yönelik yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, mülteci kamplarında yaşayan 0-12 yaş arasındaki çocukları ısıtmak için kullanılmamış ya da az kullanılmış kıyafet ve battaniyeler ile İstanbul'un 39 ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından örülecek atkılar, bereler toplanacak.

Suriyeli çocukların yaşadığı mülteci kamplarına yönelik yardım kampanyası, 31 Mart'a kadar sürecek.

Eyüpsultan Merkez Kız Kur'an Kursu'nda toplanan yardımları inceleyen ve örgü ören gönüllüleri ziyaret eden İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kampanyayı çok değerli bulduğunu söyledi.

Müftü Yılmaz, kampanyayla ilgili şunları kaydetti:

"Toplumumuzda derya gönüllü insanlar var. Bunlar, el emeğini, göz nurunu, maddi imkanlarını başka insanlarla paylaşmayı seven insanlar. İnsan paylaştıkça zenginleşiyor, büyüyor. Bir taraftan da yıkık gönüllü insanlar var. Türkiye Diyanet Vakfı ve pek çok sivil toplum kuruluşu, bu derya gönüllü insanlarla yıkık gönüllü insanlar arasında köprü vazifesi icra ediyor. Gençlik Koordinasyonumuz de mülteci kamplarında soğukta üşüyen yavruların, çocukların, yaşlıların yani imkanı kıt olan insanların yaralarına merhem olmak üzere insanların şefkat ve merhamet duygularını harekete geçirerek bu kampanyayı başlattı.

Bu kampanyanın şöyle değerli bir yanı var, ürünler el emeği, göz nuru. Belki fabrikalardan, atölyelerden, iş adamlarından bunları parayla satın alıp daha çok götürmek mümkün. El emeğiyle olmasının daha değerli olduğunu ve daha iç ısıtıcı, daha gönüllere dokunucu olduğunu düşünerek bu kampanyayı başlattık. İstanbul genelindeki Kur'an kurslarımızdaki hanım kardeşlerimiz gerçekten buna büyük destek verdi. Normalde 1 Mart'ta bitirecektik kampanyayı ama 'Örgülerimiz daha devam ediyor' diye talep gelince 31 Mart'a kadar süreyi uzattık. 31 Mart'ta İstanbul'daki yardımlarımızı toplayarak mülteci kamplarına ulaştırmış olacağız."

Sadece mülteci kamplarındaki insanlara yardım götürmeyi amaçlamadıklarını belirten Yılmaz, "Bu önemli bir amaç ama burada bu işi yapan kardeşlerimizin de bundan heyecan duymalarını, mutlu olmalarını hedefliyoruz. Yoksa bir iş adamına talep ederek tırlarca dolu battaniye ve kazak talep edebilirdik ve bunu yapacak gani gönüllü insanlarımız var. Onun yerine hanım kardeşlerimizin emeğiyle bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

- İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: - "Bu kampanyanın şöyle değerli bir yanı var, ürünler el emeği, göz nuru. Belki fabrikalardan, atölyelerden, iş adamlarından bunları parayla satın alıp daha çok götürmek mümkün. El emeğiyle olmasının daha değerli old

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası

Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası
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İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğ İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz Suriyeli çocuklar

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