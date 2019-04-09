Suriyeli çocuklar kimyasal silah kurbanlarını tiyatroyla andı

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriyeli tiyatro sanatçısı Velid Ebu Raşid, Han Şeyhun ve Duma kimyasal silah saldırıları kurbanlarını anmak için düzenlediği gösteride, çocukları savaş psikolojisinden çıkarmayı ve seslerini dünyaya duyurmayı hedeflediğini söyledi.

Kukla ve tiyatro oyunlarıyla çocukları eğlendiren İdlibli tiyatro sanatçısı Velid Ebu Raşid, bu kez AA kameraları için İdlib'de, Beşşar Esed rejiminin saldırılarında yıkılan binalar ve bomba kalıntıları arasında gösteri düzenledi.

Gösteriyi Han Şeyhun ve Duma kimyasal silah katliamları için anma etkinliğine de dönüştüren Ebu Raşid, "Savaşın en büyük mağdurları olan çocukların yüzünü güldürmek, saldırılardan dolayı oluşan psikolojiyi deşarj etmek ve savaş ortamından çıkarmak için kukla gösterileri, tiyatro ve çocuk tiyatrosu faaliyetleri düzenledik." diye konuştu.

Ebu Raşid, Han Şeyhun ve Duma kimyasal saldırıları gibi acı hatıraları çocukların zihninden silmek için çabaladığını belirterek, "Benim derdim burada bombardıman altında yaşayan çocuklar. Onları savaş ortamından çıkarıp bir bombardıman daha olana kadar bu dünyada güzel iki gün yaşatmak istiyorum." dedi.