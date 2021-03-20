Suriyeli Çocuklar Pandemide Eğitim Sorunu Yaşıyor

VOA Türkçe’ye konuşan Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ömer Parlakçı, herkesin eğitim hakkından ana dilinde ve eşit bir şekilde faydalanması gerektiğine dikkat çekerek “Örgün eğitimdeki genel sıkıntılar pandemi sürecinde daha da arttı. Bütün öğrencilerimiz eğitim haklarından eşit bir şekilde faydalanamadı. Bu süreçte öğrencilerimizin tablet, bilgisayar ve internet erişimi sorunları vardı. Özellikle Suriyeli ailelerin birçoğunun televizyonları bile yok. Dolaysıyla bu ailelerin çocukları eğitimlerine devam edemediler. Bunun yanı sıra Suriyeli öğrencilerimizin interneti ve tableti olsa bile dil sıkıntısı vardı. Bizim Eğitim-Sen olarak yetkililerden talebimiz şudur ki; bu öğrencilerimiz için anadilde eğitim görmeleri için programlarda dil seçeneğinin olması gerekiyor. Aldıkları eğitimin ana dillerinde verilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yapmadı. Örgün eğitimde öğretmen arkadaşlarımızla konuştuğumuzda Suriyeli öğrencileriyle dil sorunu yaşadıklarını ifade ediyorlardı. Uzaktan eğitimdeyse çocuklar hiçbir şekilde eğitim alamama noktasına geldi. Uzaktan eğitimde Suriyeli öğrenciler yok sayıldı, görmezden gelindi. Bakanlık bu noktada mutlaka bir düzenleme yapmalıdır’’ diye konuştu.

“Zor geçiniyoruz, kızlarıma tablet, bilgisayar nasıl alacağım’’

Marangozluk yapan eşi ve 4 çocuğu ile tek odalı bir evde kalan Rahaf isimli Suriyeli kadın, çocuklarının eğitimde dil engeline takıldıklarını belirterek, pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntıların daha da arttığını, online dersler için ise bilgisayar alamadıklarını söyledi.

Arapça eğitimden aniden Türkçe eğitime geçilmesi nedeniyle kızlarının öğretmenlerle anlaşamadıklarını ifade eden Rahaf sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi;

“Ben Rahaf, Halepliyim, 5 sene önce Antep’e geldim. İki kızım 6’ıncı sınıfa, biri ise 2’inci sınıfa gidiyor. Kızlarım 4’üncü sınıfa kadar Arapça eğitim gördüler. Daha sonra ise birden Türk okuluna geçtiler. Birdenbire geçince sorunlar yaşadılar. Ne öğretmenlerle ne de öğrencilerle uyum sağlayamadılar. Dil engelinden dolayı öğretmenlerle konuşunca anlaşamıyorlardı. Sadece kızlarım değil diğer çocuklar da aynı durumda. Artık çocuklar okula bile gitmek istemiyorlar, öğrencilerin kötü davranışlardan dolayı. Mesela müdüre gidiyorsun diyorsun ki kızım uyum sağlayamıyor, müdür diyor ki niye gönderiyorsun okula, al onu kendin öğret. Zaten dil bilmedikleri için uyum sağlamak biraz zor. Birdenbire olmaz. Adım adım derslere girmeleri gerekiyordu. Benim maddi durumum müsaade etmiyor zaten. Onlara bilgisayar, tablet veya akıllı telefon alayım derslerine girsinler diye. Eğer gerçekten maddi durumum müsaade ederse ben böyle bir evde yaşayamazdım zaten. Tablet dağıtıldı, duyduk ama bize hiç ulaşmadı halen. Korona kısıtlamalarından dolayı zaten çoğu erkekler işlerini kaybettiler, eşim de öyle işsiz kaldı. Kazandığı ile ancak karnımızı doyuruyoruz, nasıl bilgisayar alsın ki? Hem okul sorunu, hem Corona, bir çözüm bulunmalı.’’