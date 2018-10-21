Suriyeli çocuklar pasta şenliğinde buluştu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli yetim ve öksüz çocuklar, Zonguldak ve Uşak'tan gelen aşçılarla pasta yaparak, eğlendi.

Ülkelerindeki iç savaşta anne veya babalarını kaybeden Suriyeli çocuklar, Reyhanlı'da düzenlenen pasta şenliğinde buluştu.

Zonguldak Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Begüm Uzun, yaptığı açıklamada, savaşın kimsesiz bıraktığı çocuklara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Suriyeli yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını aktaran Uzun, "Hem moral vermek hem de onları mutlu etmek için bu yola çıktık. Reyhanlı'da yakınlarıyla kalan çocuklara moral vermek adına pasta şenliğimizi gerçekleştirdik. İki derneğimizle birlikte 10 kişilik ekibimiz 140 çocuğumuza çeşitli pastalar yaparak ikram etti.'' dedi.

Uzun, Suriyeli çocuklarla tekrar buluşmak için Reyhanlı'ya yeniden geleceklerini sözlerine ekledi.

Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir de Hatay'ın gönüllerinde oldukça önemli yeri olduğunu belirtti.

Suriye savaşının başladığı günden itibaren Reyhanlı'ya geldiklerini anımsatan Demir, ''Bugün Suriyeli yetim ve öksüz kardeşlerimizle bir araya geldik. Onlarla pastalar yaptık, oyunlar oynadık. Bizler her zaman bu kardeşlerimizin yanındayız. Bu tür çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.'' dedi.

