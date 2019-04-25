Suriyeli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan Suriyeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte uçurtma şenliğinde buluştu.

İzmir Barosu ile Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği (TİAFİ) iş birliğinde Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen uçurtma şenliğine Türkiye'ye sığınan 50 Suriyeli çocuk ve aileleri katıldı.

Gündoğdu Meydanı'nda rengarenk uçurtmalarla ay yıldızlı uçurtmalar da uçuran çocukların yüzleri de boyandı.

Süper kahraman ve palyaço kıyafeti giyen animatörler, çocuklara eğlenceli saatler yaşattı.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Cansu Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Suriyeli çocukların uçurtma şenliği sayesinde gönüllerince eğlendiğini dile getiren Seçkin, "Şimdiye kadar hiç uçurtma uçurmadıklarını düşünerek böyle bir organizasyon düzenledik." diye konuştu.

TİAFİ Başkanı Anne O'Rorke ise etkinliğin, zor şartlar altında yaşayan Suriyeli çocuklar için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Şenliğin, Suriyeli çocuklar için unutulmayacak bir anı olarak kalacağını vurgulayan O'Rorke, "Suriye'de sahip olamadıkları güzel anıları burada inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

