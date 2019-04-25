HABER

Suriyeli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

İzmir Barosu ile Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği iş birliğinde Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen uçurtma şenliğine 50 Suriyeli çocuk ve aileleri katıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan Suriyeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte uçurtma şenliğinde buluştu.

İzmir Barosu ile Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği (TİAFİ) iş birliğinde Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen uçurtma şenliğine Türkiye'ye sığınan 50 Suriyeli çocuk ve aileleri katıldı.

Gündoğdu Meydanı'nda rengarenk uçurtmalarla ay yıldızlı uçurtmalar da uçuran çocukların yüzleri de boyandı.

Süper kahraman ve palyaço kıyafeti giyen animatörler, çocuklara eğlenceli saatler yaşattı.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Cansu Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Suriyeli çocukların uçurtma şenliği sayesinde gönüllerince eğlendiğini dile getiren Seçkin, "Şimdiye kadar hiç uçurtma uçurmadıklarını düşünerek böyle bir organizasyon düzenledik." diye konuştu.

TİAFİ Başkanı Anne O'Rorke ise etkinliğin, zor şartlar altında yaşayan Suriyeli çocuklar için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Şenliğin, Suriyeli çocuklar için unutulmayacak bir anı olarak kalacağını vurgulayan O'Rorke, "Suriye'de sahip olamadıkları güzel anıları burada inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Türk Tarih Kurumundan Ermeni meselesine dair yeni çalışmalarTürk Tarih Kurumundan Ermeni meselesine dair yeni çalışmalar
Kafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardıKafası kavanoza sıkışan yavru köpeği Mehmetçik kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mülteci Uçurtma şenliği

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

'Kozmik Oda' savcısına FETÖ'den 17 yıl hapis cezası

Turistler heyecanla bunu bekliyor! Tam 22 bin kişi...

Görebilmek için sıraya giriyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.