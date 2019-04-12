Suriyeli çocuklar ve parlamenterler futbol maçı yaptı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- NATO Parlamenter Asamblesi 99'uncu Rose- Roth Semineri ve Akdeniz- Orta Doğu Özel Grubu Ortak toplantısı kapsamında, Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar ve Türk çocukları ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, NATO PA Başkan Yardımcısı Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ile eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve yabancı ülkelerin parlamenterlerin oluşan karma takımlar futbol maçı yaptı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin futbol sahasında oynanan maçın başlama vuruşunu NATO PA Başkanı Madeleine Moon gerçekleştirdi. 'Sporun gücü' sloganıyla yapılan karşılamada gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik ve Sor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sporun evrensel bir dil olduğunu, barışı, kardeşliği ve dostluğu pekiştirdiğini söyledi. Sporun, her türlü sorunun barışçıl sonuca ulaşması için önemli bir araç olarak gördüklerini kaydeden Kasapoğlu, bu doğrultuda toplantı kapsamında Suriyeli ve Türk gençler ile milletvekilleri arasında futbol maçı organize ettiklerini söyledi.