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Suriyeli çocuklar yaşamak için ölümü göze alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan ve çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu çocuklar, para toplamak için ölümü göze alıyor.Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan trafik ışıklarında duran arabalardan para toplamaya çalışan ve çoğunluğunu 5-6 yaşındaki çocukların oluşturduğu Suriyeliler ölüme meydan okuyor.

Diyarbakır’da yaşayan ve çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu çocuklar, para toplamak için ölümü göze alıyor.
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan trafik ışıklarında duran arabalardan para toplamaya çalışan ve çoğunluğunu 5-6 yaşındaki çocukların oluşturduğu Suriyeliler ölüme meydan okuyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Diyarbakır’a gelen Suriyelilerin ön planda yer aldığı bu kişiler, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Kentin dört bir yanına yayılan Suriyeli çocuklar, ezilme pahasına trafik ışıklarında bekleyen araçlardaki şoförlerden para istiyor. Çocuklar, sürücülerden para alabilmek için araçların arasında dolanarak hem kendi hem de başkalarının hayatını riske atıyor.

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