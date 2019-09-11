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Suriyeli çocuklardan Ankara'da fotoğraf sergisi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'de yaşayan 60 Türk ve Suriyeli çocuk 'Gençlerin Gözünden' projesi kapsamında gençlik merkezlerinde eğitim gördü.

Selen YALAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'de yaşayan 60 Türk ve Suriyeli çocuk 'Gençlerin Gözünden' projesi kapsamında gençlik merkezlerinde eğitim gördü. Proje kapsamında 30'u Türk, 30'u Suriyeli çocuklar, Ankara'da Cer Modern’de fotoğraf sergisi açtı.

Türk ve Suriyeli çocuklar, Birleşmiş Miletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa Birliği ve fotoğraf sanatçısı Reza Deghati'nin desteğiyle gerçekleştirilen 'Gençlerin Gözünden' projesi kapsamında aldıkları eğitim sonrası deklanşöre bastı. Proje ile çocuklar hayallerini ve kendi gerçeklerini fotoğrafladı ve Ankara'da Cer Modern'de fotoğraf sergisi açtı. 60 fotoğrafın yer aldığı sergi, 15 Eylül'e kadar açık kalacak.

'PROJENİN GENİŞLETİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle, projeyle gençlerin kendi hayallerini ve gerçeklerini fotoğraf diliyle paylaştığını bildirdi. Duamelle, "Gençler bu projede kazandıkları becerileri şu anda günlük hayatlarında kullanıyorlar. Önümüzdeki dönemde de bu projenin genişletilmesini amaçlıyoruz. Bu proje ile gençler pek çok teknik beceri kazandılar, bu beceriler aracılığı ile kendilerini nasıl daha iyi ifade edebilirler, nasıl daha iyi fotoğraf çekebilirler bunu öğrendiler. Bu projenin en önemli katkılarından bir tanesi de, gençlere sağladığı eğitim imkânları ile toplumsal bütünleşmeye sağladığı katkı. Bu gençler farklı milliyetlerden gelip, aynı sosyal çevrede beraber yaşayan toplumları da temsil ediyorlar ve kendi toplumlarına da toplumsal bütünleşme mesajı veriyorlar" dedi.

Başkan Duamelle, sergide yer alan 60 fotoğrafın her birinin güçlü mesajlar veren fotoğraflar olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz 10 ay içerisinde bu genç fotoğrafçılar ile bir araya geldiğim için her birinin arkasındaki hikâyeyi de biliyorum. Dolayısı ile her biri benim çok sevdiğim fotoğraf, hepsi favorim" şeklinde konuştu.

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