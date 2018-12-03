Suriyeli çocuklardan 'Gelmişler, sığınmışlar bize' diyerek şikayetçi olmadı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Suriyeli kiracının çocuklarının yaktığı ateş yan taraftaki odunluğa sıçrayarak yangın çıkardı. Yangında, odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi. Polisin 'Şikayetçi misiniz?' sorusuna yanan odunluğun sahibi Hüseyin Aktaş, "Gelmişler buraya, sığınmışlar bize. Şimdi nasıl şikayet edeyim?" diye yanıt verdi.

Olay, öğleden sonra, Başiskele Bahçecik Şehit Ekrem Mahallesi Sevinç Sokak'ta meydana geldi. Bir evde kiracı Suriyeli ailenin çocukları, bahçede ateş yaktı. Bu sırada kıvılcımlar yan tarafta bulunan odunluğa sıçradı. Kısa sürede alevler odunluğu tamamen sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, odunluk kullanılmaz hale geldi.

'NASIL ŞİKAYET EDEYİM?'

Polisin, Suriyeli aileden şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine, yanan odunluğun sahibi Hüseyin Aktaş, "Nesini şikayet edeyim. Gelmişler buraya, sığınmışlar bize. Şimdi nasıl şikayet edeyim? Ne diyeyim komiserim, söyle bana? Yananlar mühim değil. O mesele değil. Çok şükür yanan kimse yok. Sadece odunluğum yandı. Çocuklar ateşi alıp köşede yaktılar. Namaz kılmaya yukarı çıktım. Hanım aşağısı yanıyor deyince elimde suyla indim ama yetişemedim. Yan tarafta kardeşimin evi var. Suriyeli aile burada oturuyor" diye yanıt verdi.

AYNI YER 1 YIL ÖNCE DE YANMIŞTI

Odunluğu yanan Hüseyin Aktaş'a ait samanlıkta 30 Kasım 2017 tarihinde yangın çıkmıştı. Binanın samanlık olarak kullanılan garajında Hüseyin Aktaş'ın oğlu Mustafa Aktaş kaynak yaptığı sırada, kıvılcımlar samanlara sıçrayarak yangına neden olmuştu. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülmüştü.