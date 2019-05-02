WASHINGTON (AA) - ABD'li ünlü aktör Ben Stiller, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, "Yüzümüzü başka yöne çevirerek, Suriyeli ailelerin daha fazla yoksulluğa saplanmalarına ve çocukların kayıp nesil haline gelmelerine izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi olarak da görev yapan aktör Stiller, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Konseyinde düzenlenen Suriye konulu oturuma katıldı.

"Hepsi, gerçek hikayeleri olan gerçek insanlar olmasına rağmen ne yazık ki dünyanın birçok yerinde mülteciler siyasileştiriliyor." diyen Stiller, mültecilerin yaşadığı zorlukları Kongre üyeleri ile paylaştı.

Stiller, mültecilerin büyük çoğunluğunun ailelerini geçindirmek için çalışma yolları aradığına işaret ederek, "İnsani sorunların gerçeği şu; insanlar hayatlarını bir adım ileriye taşımak için bir şans bulana kadar hayatta kalma mücadelesi veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Suriyeli çocukların kayıp nesil haline gelmelerine izin veremeyiz"