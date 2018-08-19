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Suriyeli çocukların kişisel eşyaları sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te Suriye'den Lübnan'a kaçan çocukların hikayelerinin anlatıldığı "Barış Herkesin Hakkı" konulu sergi açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle "Barış Herkesin Hakkı" konulu serginin açılışı yapıldı.

Başkentteki Savaş Çocukları Müzesi tarafından Savaş Çocukları Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Suriye'den Lübnan'a kaçan çocuklara ait kişisel eşyaları sergilendi.

Savaş Çocukları Müzesi Müdürü Amina Krvavac, burada yaptığı açıklamada, Lübnan'dan getirilen eşyaların sığınmacı kamplarından bir yılda toplandığını belirterek, "Bu sergiyle 'savaşa hayır' mesajı vermek istiyoruz. Savaş olgusunu, dünyada devam eden silahlı çatışmalardan kaçan çocukların gözünden anlatmak istedik." dedi.

Sergide, çocukların odak noktası olduğunu dile getiren Krvavac, Lübnan'dan getirilen eşyalarla çocuk hikayelerinin vurgulandığını söyledi.

Krvavac, barışın herkesin hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde hazırlanan, savaştan kaçan çocuklara ait oyuncak, resim, eşya ve belgelerin yer aldığı sergide, her parçanın altında sahibi çocuğa ilişkin kısa bir özgeçmiş ve bilgi bulunuyor.

Sergi, yerel saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

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bosna hersek Çocuk "Dünya İnsani Yardım Günü" sergi

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