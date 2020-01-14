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  4. Suriyeli çocukların oyuncak mutluluğu

Suriyeli çocukların oyuncak mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

SURİYE'de rejimin saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına doğru kaçan ailelerin çocuklarına, yardım kuruluşlarınca oyuncak dağıtılıyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - SURİYE'de rejimin saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına doğru kaçan ailelerin çocuklarına, yardım kuruluşlarınca oyuncak dağıtılıyor. Oyuncak alan çocukların mutluluğu, yüzlerine yansıyor.
Ülkede 2011 yılında başlayan ve son dönemde İdlib merkez, ilçe ile köylerinde yoğunlaşan çatışma, hava ve kara saldırıları sonucu vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, çareyi Türkiye sınırına yakın alanlara göç etmekte buldu. Bazı aileler, kasım ayından bu yana İdlib ve bağlı yerleşim alanlarından çeşitli ulaşım araçlarıyla yanlarına alabildikleri eşyaları ile Türkiye'nin Hatay sınırına yakın bölgelere yerleşti. Ailelerin çocukları ise zorunlu göçün her türlü olumsuzluğuna rağmen kendilerine verilen oyuncakla mutlu oluyor. Türkiye sınırı yakınlarında bulabilenler, boş alanlara derme çatma çadır kurarken, boş alan bulamayanlar da zeytin ağaçlarının altına naylondan kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'den birçok STK ve yardım kuruluşu tarafından Suriyeli ailelerin acil ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Çadır kamplarına yapılan yardımlar arasında çocukların da mutlu olması için oyuncaklar götürülüyor.

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