Suriyeli çocukların oyuncak sevinci

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yaşam merkezinde kalan Suriyeli çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

El Vefa Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından ilçede açılan yaşam merkezindeki hasta, yaralı ve kimsesiz çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Merkezin sorumlusu Ebu Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli çocukların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Merkezde 50 çocuğun kaldığını ifade eden Musa, ''Bugün çocuklarımıza çeşitli oyuncaklar hediye edildi ve bu sayede hepsi çok mutlu oldu. Oyuncakları getiren hayırseverlere teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Savaştan en fazla çocukların etkilendiğine işaret eden Musa, ''Bizler burada onları topluma kazandırmak için gayret ediyoruz. Kimsesiz ve hasta bu çocukların elinden tutmayı kendimize bir görev görüyoruz. Merkezimizde rehabilitasyon hizmeti, psikolojik destek ve 3 öğün yemek de veriyoruz.'' diye konuştu.

