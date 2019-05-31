Suriyeli çocukların sesi Bana'nın hayali ülkesini yeniden inşa etmek

Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran küçük Bana Al-Abed, Türkiye'de mutlu olduğunu ancak bir gün geri dönerek, ülkesini yeniden inşa etmeyi hayal ettiğini söyledi.

Al-Abed, Beşşar Esed rejimi güçlerinin doğu Halep'te 2016'nın son 3 ayında yaptığı katliamı, sosyal medya üzerinden dünyaya duyurmuştu.

Türkiye'nin çabalarıyla kuşatma bölgesinden çıkarıldıktan sonra Ankara'ya gelen Al-Abed, ilk röportajını 21 Aralık 2016'da AA'ya vermiş, yaşadığı korku dolu günleri ve gelecekten beklentilerini paylaşmıştı.

Şimdi 9 yaşında ve Türk vatandaşı olan Al-Abed dün bir kez daha AA'ya konuştu.

"Savaştan önce Suriye'de güzel bir hayatım vardı." diyen Al-Abed, "Savaş başlayınca her şey değişti. Benim ya da ailemden bir başkasının ölmesinden korkuyordum." diye konuştu.

Al-Abed, Yasmin isimli bir arkadaşının saldırıda öldüğünü anlatarak, "Dünyanın her yerindeki mülteci çocuklar, özellikle Suriye'dekiler bombardıman ve çatışma mağduru oldular. Evlerine dönebilmeleri için ülkelerine barış götürmeliyiz." ifadesini kullandı.