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Suriyeli çocukların sesi Bana'nın hayali ülkesini yeniden inşa etmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, sosyal medya üzerinden dünyaya duyurduktan sonra tahliye edilen ve Türkiye'nin kucak açtığı küçük Bana: - "Türkiye'yi seviyorum. Güvenli ve huzurlu. Okulum ve çok sayıda arkadaşım var. Türk vatandaşı olduğum için de çok mutluyum. Ama her zaman ülkeme dönmeyi hayal ediyorum. Er ya da geç döneceğiz ve ülkeyi yeniden inşa edeceğiz"

Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran küçük Bana Al-Abed, Türkiye'de mutlu olduğunu ancak bir gün geri dönerek, ülkesini yeniden inşa etmeyi hayal ettiğini söyledi.

Al-Abed, Beşşar Esed rejimi güçlerinin doğu Halep'te 2016'nın son 3 ayında yaptığı katliamı, sosyal medya üzerinden dünyaya duyurmuştu.

Türkiye'nin çabalarıyla kuşatma bölgesinden çıkarıldıktan sonra Ankara'ya gelen Al-Abed, ilk röportajını 21 Aralık 2016'da AA'ya vermiş, yaşadığı korku dolu günleri ve gelecekten beklentilerini paylaşmıştı.

Şimdi 9 yaşında ve Türk vatandaşı olan Al-Abed dün bir kez daha AA'ya konuştu.

"Savaştan önce Suriye'de güzel bir hayatım vardı." diyen Al-Abed, "Savaş başlayınca her şey değişti. Benim ya da ailemden bir başkasının ölmesinden korkuyordum." diye konuştu.

Al-Abed, Yasmin isimli bir arkadaşının saldırıda öldüğünü anlatarak, "Dünyanın her yerindeki mülteci çocuklar, özellikle Suriye'dekiler bombardıman ve çatışma mağduru oldular. Evlerine dönebilmeleri için ülkelerine barış götürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Hayalinin ne olduğunun sorulması üzerine Al-Abed, "Bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi hayal ediyorum. Pek çok şeyi değiştirmeyi umuyorum." yanıtını verdi.

- "Otobüslerde zorla göç ettirilen çocukların ağladıklarını hatırlıyorum"

Halep'ten Türkiye'ye yolculuğuyla ilgili konuşan Al-Abed, "Çok zordu. Otobüslerde zorla göç ettirilen çocukların ağladıklarını hatırlıyorum." dedi.

Al-Abed, Türkiye'ye geçerken otobüs yolculuğu sırasında çok aç ve yorgun olduğunu hatırladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldiğimiz günün ertesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştük. Mutlu, heyecanlı hem de ürkek olduğumu anımsıyorum. Kendime Suriyeli çocuklardan getirdiğim mesajı iletirken sakin olmam gerektiği konusunda telkin verdim. Mesajım; çocukların tüm dünyada barış içinde yaşamasıydı."

- "Er ya da geç döneceğiz ve ülkeyi yeniden inşa edeceğiz"

Al-Abed Türkiye'deki hayatını şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'yi seviyorum. Güvenli ve huzurlu. Okulum ve çok sayıda arkadaşım var. Türk vatandaşı olduğum için de çok mutluyum. Ama her zaman ülkeme dönmeyi hayal ediyorum. Er ya da geç döneceğiz ve ülkeyi yeniden inşa edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Bana Al-Abed Suriye

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