İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Suriye'de savaşın acı yüzüne maruz kalan çocukların yüzlerini güldürmek, bir an da olsa onları mutlu etmek ve eğlendirmek için Fırat Kalkanı Bölgesinde "Sınırsız Şenlik" adında bir dizi etkinlik düzenleyecek. Türkiye'nin operasyonlarıyla DEAŞ'tan temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine yerleşen yüz binlerce insan, hayatlarını mülteci kamplarında geçiriyor. Bu bölgede yaklaşık 2 milyon mültecinin yaşadığı ve bunların 800 bininin okul çağındaki çocuklar olduğu tahmin ediliyor. "Mutluluk dağıtmaya gidiyoruz" sloganıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü organize edilen şenlik kapsamında, sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri ve yarışmalar gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Savaş mağduru çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında gönüllü üniversiteli abla ve ağabeylerinin eşliğinde doyasıya eğlenecek. Şenliğin son 2 günü Kilis Öncüpınar Kampı ile İHH'nın Hatay'daki yetim köyünde yaşayan mülteci çocuklar için olacak.

Suriyeli masum çocuklara hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşatmayı amaçlayan UMHD, çocuklar için kırtasiye malzemeleriyle dolu hediye paketleri de hazırladı. Suriyeli çocukların bir yıllık kırtasiye malzemesini karşılamak isteyen vatandaşlar, derneğin "umhd.org.tr" adresinden bağışta bulunabiliyorlar. - "Çocukların unutulmaması için farkındalık çalışması yapıyoruz" UMHD Başkanı Avukat Uğur Yıldırım, AA muhabirine, derneğin mülteci sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu belirterek, mültecilerin eğitim ve sağlık hakkını koruma, uyum ve entegrasyonlarını sağlama gibi birçok çalışma yaptıklarını anlattı. Çocukların eğlenme hakkı olduğundan yola çıkarak "Sınırsız Şenlik" adı etkinlik düzenlemeye başladıklarını anımsatan Yıldırım, "Suriye'ye bugüne kadar çadır, battaniye, giyecek, yiyecek, içecek yardımı yapıldı ama o çocukların ellerine resim yapmaları için beyaz bir A4 kağıdını veremedik. Dolayısıyla onların yüzü gülsün diye tiyatro oyunu, hokkabaz, sihirbaz getirmeye gayret ettik. Bugün de onun çabası içerisindeyiz. Burada da bir yaşam olduğu, bu çocukların unutulmaması gerektiğine dair farkındalık çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Bu yıl şenliğin üçüncüsünü icra edeceklerini aktaran Yıldırım, bölgede güvenlik sorunu olmasından dolayı ilk yıl Fırat Kalkanı Bölgesiyle başladıkları, daha sonra etkinliğin Zeytindalı Harekatı ile Cerablus, El Bab ve Afrin'e kadar uzanan bir bölgeye yayıldığını söyledi. Yıldırım, şenliğin geçen yıl 15 gün sürdüğünü, daha önce fizibilitesi yapılan bölgede her gün yaklaşık 3 bin çocuğu eğlendirdiklerini ve onlara çeşitli hediyeler verdiklerini dile getirdi. - "Yetersiz eğitim imkanlarıyla karşı karşıyalar" Bölgede yaklaşık olarak 2 milyon civarında insanın yaşadığına işaret eden Yıldırım, "Kendi ülkelerinde yerinden edilmiş olan mülteciler aslında. Daha önce Azez, Hama, El Bab ve Cerablus'ta yaşayan ve şimdi de yaşamaya devam edenler değil. İçerideki çatışmalardan kaçan, güvenli bölgelerde ve kamplarda hayatta kalmaya çalışan insanlardan bahsediyoruz. Bunların da yarısını çocuklar teşkil ediyor. Bu çocuklar tamamen savaş koşulları altında çok yetersiz eğitim imkanlarıyla karşı karşıya yaşam mücadelesi veriyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Yapacakları şenlikle Suriyeli çocuklarla ilgili farkındalık oluşturarak diğer yardım kuruluşlarının ilgisini bu alana çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, çocukların kendi yurtlarından fakat kamp koşullarında yetersiz şartlarda eğitim görmeye çalıştıklarını dünyaya duyurmayı hedeflediklerini vurguladı. - "İlk defa gülen çocukların yüzlerini çekiyorum" UMHD Başkanı Avukat Uğur Yıldırım, şöyle devam etti: "7 gün içerisinde 30 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Dokunduğunuz her çocuğun hayatına aslında çok büyük bir anlam katmış oluyoruz. Geçen yılki şenlikte Anadolu Ajansı'nın bölgedeki muhabirinin sözü hep kulaklarımda. Yanıma geldi ve 'Ben savaş başladığından beri belki 100 binden fazla fotoğraf çektim ama ilk defa gülen çocukların yüzlerini çekiyorum.' dedi. Bu söz Sınırsız Şenlik'i en güzel şekilde özetliyor. Orada çocuklar gerçekten gülmeye, oyun oynamaya muhtaçlar. Onların önüne bir resim verip de 'Gelecekle ilgili bir şey çizer misin' dediğiniz zaman çocuklar 'Acaba ben büyüyebilecek miyim?' endişesini yaşıyorlar. Bu soruyu size sorabiliyorlar. Gerçekten onların sihirbaza bakarken şapkadan çıkan herhangi bir şeydeki ağızlarını kulaklarına vardıran o sevinçleri... Belki çocuklarımıza birçok imkanı sağlıyoruz ama onlara verdiğimiz bir şekerin mutluluğunu daha evvel başka çocukların gözlerinde görmedim. Bununla 'Neşeyi bütün Suriye'ye dağıtıyoruz' diyemiyoruz. Bizimkisi sahile vuran bazı deniz yıldızlarını tekrar denize atmak."