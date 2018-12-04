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Suriyeli DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Semir Abdulhadi El Hamid (42), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Semir Abdulhadi El Hamid (42), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Semir Abdulhadi El Hamid'in silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Semir Abdulhadi El Hamid'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. El Hamid hakkında 'DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla dava açıldı.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid ve avukatı hazır bulundu. 7 çocuk babası El Hamid, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "Kesinlikle DEAŞ'lı değilim. Bir saat bile onlar için çalışmadım. DEAŞ oğlumu öldürdü. Halepliyim, orada zirai aletlerin tamirini yapardım. Herhangi bir şekilde DEAŞ ile uzaktan yakından alakam yoktur. Tam tersine 22 yaşındaki oğlum Abdulhadi El Hamid, DEAŞ tarafından öldürüldü. Akrabalarım, amca çocuklarım, oğlum ve ben Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşıyorduk, oğlum da DEAŞ tarafından savaşta öldürüldü. Ailemi orada bırakıp, çalışmak için geldim, insan kaçakçıları bir araç ile bizi getirdi, yanımda bulunan diğer kişileri tanımıyorum, onlar da kaçak gelen Suriyelilerdi" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid'i, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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