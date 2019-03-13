Suriyeli diye toprağa verilen kadın, sevgili kurbanı 3 çocuk annesi çıktı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanalında bulunan ve yakınları tarafından teşhis edildikten sonra Suriye'de toprağa verilen cesedin, Emine Hani'ye(18) değil cinayete kurban giden Özlem Fırat'a ait olduğu ortaya çıktı. Cesedin, DNA testiyle Hani'ye ait olmamasının belirlenmesi üzerine iz süren polis, aynı dönemde kayıp başvurusu yapılan 3 çocuk annesinin, evli sevgilisi tarafından boğularak öldürülüp, sulama kanalına atıldığını tespit etti. Sevgili tutuklanırken, cinayeti bildikleri halde sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan eşi ile anne babasının da aralarında bulunduğu 10 aile üyesi, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

1 Şubat 2018 günü Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında oynayan 2 çocuk, suda bir ceset olduğunu gördü. Çocukların haber verdiği aileleri de polisi aradı. Bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen, 14 Eylül 2017 günü, kuzeni Rengin Abdo(21) ile aynı bölgeden sulama kanalına atlayan Emine Hani'ye ait olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine teşhise çağrılan aile, cesedin, kızlarına ait olduğunu doğruladı. Suriyeli Emine Hani'nin cesedi, DNA örnekleri alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Cenaze, Suriye'ye götürülerek, toprağa verdi.