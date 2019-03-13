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Suriyeli diye toprağa verilen kadın, sevgili kurbanı 3 çocuk annesi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

ADANA'da sulama kanalında cesedi bulunduktan sonra Suriye'de toprağa verilen kadının, yakınları tarafından teşhis edilen Emine Hani (18) değil, cinayete kurban giden 3 çocuk annesi Özlem Fırat (28) olduğu ortaya çıktı.

Suriyeli diye toprağa verilen kadın, sevgili kurbanı 3 çocuk annesi çıktı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanalında cesedi bulunduktan sonra Suriye'de toprağa verilen kadının, yakınları tarafından teşhis edilen Emine Hani (18) değil, cinayete kurban giden 3 çocuk annesi Özlem Fırat (28) olduğu ortaya çıktı. Toprağa verilen kadının DNA testiyle Hani olmadığının belirlenmesi üzerine iz süren polis, aynı dönemde kayıp başvurusu yapılan 3 çocuk annesinin, evli sevgilisi Sadık Ç. (32) tarafından boğularak öldürülüp, sulama kanalına atıldığını tespit etti. Sadık Ç. tutuklanırken, cinayeti bildikleri halde sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan eşi ile anne babasının da aralarında bulunduğu 10 aile üyesi, sorgularının ardından serbest bırakıldı.
1 Şubat 2018 günü Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında oynayan 2 çocuk, sudaki cesedi gördü. Çocukların haber verdiği aileleri de polisi aradı. Bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen, 14 Eylül 2017 günü, kuzeni Rengin Abdo (21) ile aynı bölgeden sulama kanalına atlayan Emine Hani'ye ait olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine teşhise çağrılan aile, cesedin, kızlarına ait olduğunu doğruladı. Suriyeli Emine Hani'nin cesedi, DNA örnekleri alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Cenaze, Suriye'ye götürülerek, toprağa verdi.
Ancak yapılan DNA testi sonucunda cesedin Emine Hani'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, kayıp müraacatı bulunan aynı yaş gurubundaki kadınların dosyalarını raftan indirdi. Polisin dikkatini, 3 çocuk annesi Özlem Fırat'ın kayıp başvurusu çekti. Fırat'ın 23 Eylül 2017 günü evinden çıktığı, geri dönmediği, kocası Murat Fırat tarafından da kayıp başvurusu yapıldığı görüldü. Özlem Fırat'ın yakınlarından DNA örneği alındı.
Yapılan DNA testi, Emine Hani diye Suriye'ye götürülerek, toprağa verilen cesedin Özlem Fırat'a ait olduğunu ortaya çıkardı.
Genç kadının cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi üzerine özel ekip kuruldu. Özel ekip, Özlem Fırat'ın evli olan Sadık Ç. ile gönül ilişkisi yaşadığını belirledi. Sadık Ç. ve ailesi, takibe alındı. Polis, Sadık Ç.'nin eşi Ayşe Ç.'nin, kocasının ilişkisinden haberdar olduğunu, çiftin bu nedenle kavga ettiğini, bu süreçte Sadık Ç.'nin telefonlarını kapattığını, sevgilisine ulaşamayan Özlem Fırat'ın da çiftin evine geldikten sonra ortadan kaybolduğunu saptadı. İddiaya göre Sadık Ç., evine gelen Özlem Fırat'ı sulama kanalı kenarına götürdü ve "Beni rezil ettin, ben evliyim, evime kadar geldin" diyerek, suda boğdu. Cesedini de kanala attı.
Polis, 6 Mart sabahı düzenlediği operasyonla Sadık Ç. ile birlikte şüphelinin eşi Ayşe Ç., babası Abdullah Ç., annesi Vatha Ç., ailenin gelini Zehra Ç. ve akrabaları Salih Ç., Ayşe Ç., Abdullah Ç., Fatma U., Sadık F. ile İsa P.'yi gözaltına aldı.
Şüpheli Sadık Ç.'nin ilk ifadesinde kanal kenarında konuştukları sırada Özlem Fırat'ın kendisini suya attığını söylediği öğrenildi. Cinayeti bildikleri halde sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 aile üyesi serbest bırakılırken, Sadık Ç. tutuklandı.
Özlem Fırat'ın mezarının açılarak, cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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Suriyeli diye toprağa verilen kadın, sevgili kurbanı 3 çocuk annesi çıktıSuriyeli diye toprağa verilen kadın, sevgili kurbanı 3 çocuk annesi çıktıSuriyeli diye toprağa verilen kadın, sevgili kurbanı 3 çocuk annesi çıktıSuriyeli diye toprağa verilen kadın, sevgili kurbanı 3 çocuk annesi çıktı

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