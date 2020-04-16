Suriyeli doktorlar koronavirüsle mücadele için gönüllü oldu

Suriyeli doktorlar yaklaşık 2 hafta önce salgınla mücadelede görev almak için Gaziantep Valiliği'ne başvurdu. Valiliğin izninin ardından Suriyeli doktorlar, sağlık görevlilerine en çok ihtiyaç duyulan salgın zamanında denetimlere gönüllü olarak katılmaya başladı. Doktorlar, kente giriş-çıkışların yoğun olduğu otoyol gişelerinde oluşturulan denetim istasyonlarında giydikleri koruyucu kıyafetlerle araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

'BİZE KUCAK AÇAN ÜLKEYE YARDIM ETMEK İSTEDİK'

Koronavirüs salgınıyla Türk doktorlarla birlikte mücadele eden Suriyeli doktor Kerim Tahir, yaklaşık 8 yıl önce ülkesinde çıkan savaş nedeniyle yaşadığı İdlib'i geride bırakarak Türkiye'ye sığındığını söyledi. Denetimlere katılmak için izin aldığını ifade eden Tahir şöyle devam etti:

"Ben Suriyeli bir sağlık çalışanı, doktorum. 8 yıl önce İdlib'den ayrılıp Türkiye'ye geldik. Türkiye bize kucak açtı. Bizde vefamızı göstermek için bu denetimlere katılıyoruz. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Bize yardım eden ülkeye biz de yardım etmek istedik. Valilik bize gönüllü olur musunuz? diye sordu. Bizler de başvuru yaparak gönüllü olduk. Buraya gelenlerin ateşlerini ölçüyoruz."

Denetimlerden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise Suriyeli doktorların gönüllü olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Meselenin insani bir durum olduğunu ifade eden sürücüler verdikleri destek için Suriyeli doktorlara teşekkür etti.

(DHA)

