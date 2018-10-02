HABER

Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de yaşayan Suriyeli Enes Huleyf (42), Hama kentinde bıraktığı eşi ve 2 çocuğuna 3 yıl sonra kavuştu.

Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE’de yaşayan Suriyeli Enes Huleyf (42), Hama kentinde bıraktığı eşi ve 2 çocuğuna 3 yıl sonra kavuştu. Ailenin kavuşmasında duygu dolu anlar yaşandı.
Bir haftadan bu yana Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda eşi Nur Tarbuş (35) ve çocukları Nizar (7) ile Hele'yi (5) bekleyen Enes Huleyf, bugün yollarını gözlediği ailesine kavuşunca duygu dolu anlar yaşadı. Elinde çiçekle günlerdir sınır kapısında bekleyen Enes Huleyf, gümrük kapısından girişinde gördüğü ailesine koştu, hepsine uzun uzun sarıldı.
Kavuşmadan sonra açıklama yapan Enes Huleyf, 3 yıldan bu yana Hatay’da yaşadığını ve aile birleşimi kapsamında yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasından sonra da eşi ve ailesinin Cilvegözü’ne ulaştığını söyleyerek yardımcı olan Türk yetkililerine teşekkür etti.
Nur Tarbuş ise çok yorgun olduğunu ve günlerinin yollarda geçtiğini belirterek 3 yıl sonra eşine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti. Nur Tarbuş da mutluluk gözyaşı döktü.
HATAY’DA DİŞ TEKNİSYENİ
Enes Huleyfi, 3 yıl önce rejimin kendisini askere almaması için savaş ortamından kaçarak Türkiye’ye geldiğini, Hatay'da diş teknisyenliği yaptığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştuSuriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştuSuriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştuSuriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu

PARTNERVücudunuz kum saati gibiyse bu zayıf noktalara dikkat!Vücudunuz kum saati gibiyse bu zayıf noktalara dikkat!
Kayıp köpeklerini sokak sokak arıyorlarKayıp köpeklerini sokak sokak arıyorlar
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacakAbdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.