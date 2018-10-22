İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru bedensel engelli 40 çocuk "Umut Adımı" isimli koşu programında yarıştı.

Bedensel engelli çocuklar tekerlekli sandalye yardımıyla birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Etkinliği düzenleyen Suriyeli Çocuk Koruma Komitesi derneğinin görevlisi Eris Şahhud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle engelli çocukları topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Şahhud, "Bugünkü programla engelli çocukları, yaşamış oldukları savaş psikolojisinden çıkarmayı istiyoruz. Engelli çocukların kendilerini diğer çocuklardan farklı hissetmemeleri için 20 çocukla beraber yarışacaklar." dedi.

Koşuda birinci olan 14 yaşındaki İzzetin İbrahim, çok sevindiğini, yeni bir tecrübe edindiğini belirtti.

İbrahim, "Benim gibi çocuklara mesajım hep mutlu olsunlar. Benim gibi güçlü olsunlar. Hiç hüzünlenmesinler." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki bir diğer yürüme engelli Fatma el Nur, "Bugün yeni ve farklı bir tecrübe ediniyoruz. Fikri çok beğendim. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Bir diğer çocuk Sidra Ali de, "Bizim için şenliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve farklı bir şenlikti. Çok sevindim ve mutlu oldum. Benim gibi olan diğer çocuklar, kendilerini diğer insanlar gibi normal hissetsinler, üzülmesinler, hayata normal bir şekilde devam etsinler." dedi.

