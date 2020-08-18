Suriyeli Engelli Kardeşler 1 Yıl Sonra Annelerine Kavuştu

Suriye’nin Halep kentinde yaşayan engelli iki kardeş, diğer kardeşlerinin tedavisi için Türkiye'ye gelen anneleriyle 1 yıl süren hayat mücadelesinin ardından yeniden bir araya geldi. 15 yaşındaki Muhammed Ömer tedavisi için Gaziantep’e sevk edilince engelli İbrahim ve Şahin Ömer kardeşler, 13 yaşındaki kız kardeşleri Hıtem Ömer ile birlikte Halep’te kaldı.

Tedavi süreci uzadığı için Halep’e dönemeyen anne Meryem Ömer, bir yıl boyunca engelli çocuklarından uzak kaldı. Annelerine kavuşmak isteyen kardeşler, çektikleri bir videoyu sosyal medyada yayınlayarak yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine Türk yetkililer devreye girdi. Suriye’nin Halep kentine bağlı Cekke köyünden alınarak Türkiye sınırına getirilen ve burada yakınlarına teslim edilen İbrahim, Şahin ve Hıtem Ömer kardeşler, 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptı. Ömer kardeşler, anneleri Meryem Ömer ve tedavisi devam eden kardeşleri Muhammed Ömer’in Gaziantep’te yaşadıkları eve getirildi.

“Çocuklarım yanımda olmadığı için yemek bile yiyemiyordum’’