Suriyeli Engelli Kardeşler 1 Yıl Sonra Annelerine Kavuştu

Suriye’nin Halep kentinde yaşayan engelli iki kardeş, diğer kardeşlerinin tedavisi için Türkiye'ye gelen anneleriyle 1 yıl süren hayat mücadelesinin ardından yeniden bir araya geldi. 15 yaşındaki Muhammed Ömer tedavisi için Gaziantep’e sevk edilince engelli İbrahim ve Şahin Ömer kardeşler, 13 yaşındaki kız kardeşleri Hıtem Ömer ile birlikte Halep’te kaldı.
Tedavi süreci uzadığı için Halep’e dönemeyen anne Meryem Ömer, bir yıl boyunca engelli çocuklarından uzak kaldı. Annelerine kavuşmak isteyen kardeşler, çektikleri bir videoyu sosyal medyada yayınlayarak yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine Türk yetkililer devreye girdi. Suriye’nin Halep kentine bağlı Cekke köyünden alınarak Türkiye sınırına getirilen ve burada yakınlarına teslim edilen İbrahim, Şahin ve Hıtem Ömer kardeşler, 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptı. Ömer kardeşler, anneleri Meryem Ömer ve tedavisi devam eden kardeşleri Muhammed Ömer’in Gaziantep’te yaşadıkları eve getirildi.
“Çocuklarım yanımda olmadığı için yemek bile yiyemiyordum’’
Yaşadıkları süreci VOA Türkçe'ye anlatan anne Meryem Ömer, “Suriye'de iken çocuğum hastalandı, hastaneye götürdüm ve bizi Türkiye'ye gönderdiler. 7 ay boyunca çocuk hastanesinde kaldık. Daha sonra bizi üniversite hastanesine sevk ettiler. Bir ay boyunca oğlum burada tedavi gördü ve tedavi süreci devam etti. Diğer çocuklarım Suriye'de, ben de Türkiye'de kaldım. Uzun bir süredir çocuklarımı göremedim, bayramlarda bile çocuklarım yanımda olmadı. Çocuklarımdan ayrı kalmaya dayanamıyordum. Yakınlarım sabırlı olmamı istiyorlardı. Anne yüreği dayanamıyordum, sürekli ağlıyordum. Ramazan ayında sofraya bile oturamıyordum, yemek yiyemiyordum. Kardeşlerim yemek yemem için ısrar ediyorlardı. Ben de kardeşlerime, ‘çocuklarım benden ayrı, uzaktalar, oruç tutuyorlar, ben burada nasıl yemek yiyeyim’ diyordum. Bu süreçte benim çektiğimi bir Allah bir de ben bilirim. Aylarca yüreğim yandı. Allah hiç kimsenin yüreğini yakmasın ve bu duruma düşürmesin. Ne yapacağımı bilmiyordum. Suriye'de çocuklarıma bakan kimse yoktu. 13 yaşındaki kız kardeşleri onlara bakıyordu. Zor şartlar altında yaşadıklarını biliyordum ama oğlumun tedavisi sürdüğü için onu bırakıp yanlarına gidemiyordum. Çocuklarım artık büyümüş, kız kardeşleri onları kaldırıp indirmekte zorlanıyordu. Çünkü engelli olduklarından dolayı her türlü ihtiyaçları var. Bunları ancak sadece bir anne yapabilir. Ama yine de kızım ağabeylerine baktı, tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Allah bu dünyada da ahirette de kendisinin yardımcısı olsun” dedi.
“Annemin yanında olduğuma inanamıyorum”
Annesinin olmadığı süre boyunca kız kardeşinin kendilerinin her türlü ihtiyaçları ile ilgilendiğini ifade eden İbrahim Ömer, “Kardeşim ve ben engelliyiz. Küçük kardeşimde su kesesi ve kalp rahatsızlığı çıktı. Suriye'deki doktorlar kardeşimi Türkiye'ye sevk ettiler. Sağ olsunlar Türkiye'de kardeşimin tedavisi ile ilgilendiler. Kardeşim bugün hayatta ise bize kucak açan Türkiye’nin vesilesiyle hayattadır. Türkiye'ye gelmeden önce annem bize telefon açtı, ‘oğlum biz Türkiye'ye gidiyoruz, nasıl yapalım?’ diye sordu. Ben de, ‘Anne, Allah'tan ümit kesilmez ama biz zaten engelliyiz, sen kardeşimin tedavisi ile ilgilen, inşallah kardeşim iyileşir’ dedim. Annem, ‘Peki siz ne olacaksınız?’ diye sordu. Ben de ‘Kız kardeşim bizimle, bize bakar. Bakmasa da Allah bize yardım eder’ dedim. Allah razı olsun kız kardeşim de bizimle iyi ilgilendi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ben hiç Türkiye’ye geleceğimi ummuyordum. Bu gece annemin yanında uyudum, halen annemin yanında olduğuma inanamıyorum. Allah'tan ümit kesilmez ama ben anneme kavuşma ümidimi kesmiştim. Elhamdülillah haber geldi, hazırlanmamız istendi, bizi almaya geldiler. Sağ olsunlar bizi anneme ve kardeşime kavuşturdular. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.