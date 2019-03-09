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Suriyeli engelli ressam İstanbul'da sergi açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Suriyeli 15 yaşındaki engelli ressam Muhammed Hamudi, AA'nın hikayesini duyurmasının ardından Türk hayırseverlerden destek gördü - Hamudi'nin çalışmaları, 20 Mart'ta İstanbul'da sergilenecek

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA- Suriye'de yaşayan 15 yaşındaki engelli ressam Muhammed Hamudi, Türk hayırseverlerin yardımıyla İstanbul'da sergi açacak.

Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'daki saldırılarından kaçan işitme ve konuşma engelli Hamudi, iç savaşın ilk yıllarından bu yana kendini resim yaparak ifade ediyor.

İmkansızlıklar nedeniyle resim için araç gereci olmayan Hamudi, resimlerini duvarlara, çatılara ve defterlere, kendi elde ettiği boyalarla çiziyor.

AA, beş engelli kardeşi ve annesiyle İdlib'de İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yetimler için kurduğu kampta yaşayan 15 yaşındaki Hamudi'nin öyküsünü 19 Kasım 2018'de haberleştirmişti.

Bunun ardından Türk hayırseverler Hamudi'ye ulaşmaya başladı.

Üç çocuk annesi aktivist Aynur Karabulut, resim defterleri, çeşitli boyama kalemleri gibi resim malzemelerini İdlib'de kapta yaşamını sürdüren Hamudi'ye teslim etti.

Karabulut, burada yaptığı açıklamada İstanbul'da 20 Mart'ta sergi açmak için proje başlattıklarını duyurdu.

Gerekli izinlerin alınması halinde Hamudi de resim sergisi açılışına katılabilecek.

- "Muhteşem bir dünyası var"

Proje ile toplanan yardımlarla okul açılmasını planladıklarını belirten Karabulut, "Normal eğitimin yanında, engelli kardeşlerimize işaret diliyle ilgili eğitim verilecek." dedi.

Karabulut, "Hamudi, savaşta her şeyini kaybetmesine rağmen umudunu kaybetmedi. Hamudi'nin muhteşem bir dünyası var. Yıkılmış, yerle bir olmuş Suriye'ye rağmen bütün dağlarını, ovalarını rengarenk çizebiliyor." şeklinde konuştu.

Hamudi'nin resimlerindeki renkleri ve umudunu sevdiklerini ifade eden Karabulut şöyle devam etti:

"Yıkılmış yerle bir olmuş bir dünyada bu kadar umutlu olmasını sevdik. Ve bu umudun Suriye'yi aydınlatacağına inandık. Bu nedenle #SuriyeHamudiyleAydınlanacak şeklinde bir etiket açarak sosyal medya üzerinden kampanya başlattık."

Karabulut, Suriye'de hasar gören okulları gezdiklerini ve proje kapsamında gelen bağışlarla bazı okulları onarmak için de çalışma başlatacaklarını sözlerine ekledi.

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engelli ressam Suriye yardım

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