Suriyeli Ermeniler özgürlükleri için Türkiye'ye minnettar

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Cerablus ilçe merkezini terk etmediğini dile getiren Çilingiryan, "Özgür Ordu gelmeden önce alnımdan vuruldum. Arkadaki kültür merkezinden bir keskin nişancı tarafından hedef alındım ancak kurşun sıyırdı. O sıra Cerablus'ta kimse yoktu, kendi kendimi tedavi ettim. Onlar (Türk askeri ve SMO) buraya gelince de sevinçten zılgıt attım, havalara uçtum, oynadım. Hepimiz keyifliyiz. Özgürlüğe kavuştuk." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduğunu dile getiren Çilingiryan, şöyle devam etti:

"İlk olarak sana çok selam gönderiyorum. Ellerinden öperim. Sen bize hürriyetimizi verdin. Sayende nefes aldık. Allah Özgür Ordudan da razı olsun. Şükürler olsun ki sen ve askerlerin, arkadaşların bize ulaştınız. Adamların gelip bize çok hürmet ediyor. Sana yüz ve binlerce kez teşekkür ederim. Özgür Ordu ve Türk askeri dini özgürlük sağladı. Kimse kimseye bu iyiliği yapmazdı. Erdoğan bir ağabey, benim için her şeyden önce o gelir. O gerçek bir insan. Çok hassas birisi."

- "Artık tam özgürüz"

Çilingiryan, DEAŞ döneminde baskı gördüklerini anlatarak, "Eskiden nereden nereye geldiğimize bile karışırlardı. Ancak şimdi tam özgürlük var. Yani şu an bu özgürlük, Özgür Ordu ve Türk ordusu sayesinde. Bunu sağlayan Erdoğan çok yaşasın. Artık tam özgürüz. İstediğimiz yere gidip geliyoruz. Kimse bize dini açıdan baskı yapmıyor. Herkes bu özgürlüğü yaşıyor. Tıpkı yeniden doğmuş gibiyiz." ifadelerini kaydetti.