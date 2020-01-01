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  4. Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Olay dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Suriyeli 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu. Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipler önce 5 yaşındaki bir çocukla karşılaştı.

BOĞAZI KESİLMİŞ, GÖZLERİ OYULMUŞ!

İçeri giren ekipler boğazı kesilmiş ve gözleri oyulmuş bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı yeğen de cinayetin işlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"EŞİME NEDEN BAKTIN?"

Katil zanlısı Mulle bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Mulle'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce amcasının 'eşime neden baktın' demesi üzerine tartıştıkları, ertesi gün ise Mulle'nin eşi evden çıktıktan sonra amcasıyla arasında yine kavga çıktığını ve o sırada amcasını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Mulle'nin bir süre önce sınır dışı edildiği daha sonra tekrar kaçak yollardan Türkiye'ye geldiği bildirildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(DHA)

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