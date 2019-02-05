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SURİYELİ FATMA, PUSETTE ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

ADANA'da 1 ay tedavi görüp taburcu edildiği hastaneye annesi tarafından kontrole götürülen Suriye uyruklu 3 yaşındaki Fatma El Sahra, bebek arabasında hayatını kaybetti.

ADANA'da 1 ay tedavi görüp taburcu edildiği hastaneye annesi tarafından kontrole götürülen Suriye uyruklu 3 yaşındaki Fatma El Sahra, bebek arabasında hayatını kaybetti.

İddiaya göre Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan Emine Albarı'nın kızı Fatma El Sahra, 1 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Taburcu edilen küçük kız, bu sabah yeniden rahatsızlandı. Anne Albarı da kızını bebek arabasına koyarak, aynı hastaneye kontrole götürdü. Annenin iddiasına göre burada doktorlar tarafından muayene edilen Fatma El Sahra'yı annesi yeniden bebek arabasına koyup, eve gitmek için yola çıktı. Anne kısa süre sonra kızının hareket etmediğini fark edip, çevredekilerden yardım istedi. Hemen olay yerine gelen sağlık ekibi, çocuğu ambulansa alarak müdahale etti. Ancak Fatma El Sahra'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne gözyaşlarına boğulurken, polise haber verildi. El Sahra'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bebek arabası yol kenarında kalan çocuğun ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- Ambulansın görüntüsü
- Kalabalıktan görüntü
- Bebek arabasından detaylar
- Vatandaşların tepki göstermelerinden görüntüler
- Sağlık çalışanı ile polisin tartışması
- Sağlık çalışanının ambulansın kapısını kapatması
- Ambulansın hastanede görüntüsü
- Ölen çocuğun sedye ile ambulanstan indirilmesi
- Hastaneye girişi
- Yakınlarının feryadı
- Doktorun ölmüş demesi

SÜRE:02'53" BOYUT:320 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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