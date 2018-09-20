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Suriyeli gelin, 13 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Sivaslı Latif Kaman ile üniversite yıllarında tanışıp evlenen, ancak imkansızlıklar nedeniyle gelinlik giyemeyen Suriyeli Cihan Jumaan Kaman (38), bu hayalini 13 yıl sonra gerçekleştirdi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- Sivaslı Latif Kaman ile üniversite yıllarında tanışıp evlenen, ancak imkansızlıklar nedeniyle gelinlik giyemeyen Suriyeli Cihan Jumaan Kaman (38), bu hayalini 13 yıl sonra gerçekleştirdi. Gelinlik ve damatlık giyen Kaman çiftinin düzenlediği düğün törenlerine üç çocukları da şahitlik etti.

Sivas'ta inşaat işleriyle uğraşan Latif Kaman (50) 2005'te iş için gittiği İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okuyan Suriyeli Jumaan'la tanıştı. Kısa sürede birbirlerine aşık olan Kaman ile Jumaan evlenmeye karar verdi. Kaman, okulunu bitiren Cihan Jumaan'ın ülkesi Suriye'ye giderek ailesinden istedi. Suriye'de ülkeye özgü bir şekilde düğün yapan Kaman eşini de alarak memleketi Sivas'a döndü. Eşine Sivas'ta da düğün yapma sözü veren Kaman, bazı imkansızlıklar nedeniyle bunu yerine getiremedi. Aradan geçen 13 yılda çiftin Furkan (12), Yusuf (10) ve Bünyamin (6) adını verdikleri 3 çocukları oldu. Şarkışla ilçesinde eczacılık yapan Suriyeli Cihan Kaman ile Latif Kaman daha önce gerçekleştiremedikleri düğünü yapmaya karar verdi. Çift, bugün yaptıkları düğün ile 13 yıl önceki hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine üç çocuğu, gelinin Suriye'den gelen akrabaları ve damadın yakınları katıldı.

'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU, HEYECANLIYIM'

13 yıl sonra hayaline kavuşan Cihan Jumaan Kaman, çok mutlu olduğunu söyledi. Düğünlerinde çocuklarının da yer aldığını belirten Kaman, "Her çocuğa anne ve babalarının düğününe katılma gibi bir şey nasip olmaz" dedi.

İnşaat işiyle uğraşan ve ikinci evliliğini gerçekleştiren Latif Kaman ise fakültenin çevre düzenleme ihalesi için gittiği fakültede eşiyle tanıştığını söyledi. Çeşitli sebeplerden dolayı erteledikleri düğünlerini bugün yapmaya karar verdiklerini anlatan Kaman, "Eşime söz vermiştim, kısmet bugüneymiş. Çok güzel bir duygu, heyecanlıyım" diye konuştu.

Çiftin en büyük çocukları Furkan Kaman da anne ve babasının düğünlerini görmenin heyecan verici olduğunu, bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

En küçük çocukları Bünyamin Kaman ise anne ve babasının düğününde bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Çift ile çocukları çalan müzik eşliğinde çifte telli oynayıp, halay çekerek eğlendi.

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