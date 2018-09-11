Suriyeli genç, Dicle Nehri'nde boğuldu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, Suriye uyruklu Muhammed el Tamer (22), yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak, boğuldu.

Mardin'de yaşayan Suriyeli Muhammed el Tamer, arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla Şırnak Cizre'ye geldi. Suriyeli genç, Kurtuluş köyü yakınlarında, yüzmek için Dicle Nehri'ne girdi. Suda yüzmeye başlayan Muhammed, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suriyeli gencin çırpındığını gören kıyıdakiler, kurtarmak için suya atladı; ancak Muhammed el Tamer, gözden kayboldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile gönüllü dalgıçlar, sevk edildi. Polis tarafından kıyıda güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri de arama- kurtarma çalışmalarına katılmak üzere geldi. Ekiplerin nehirde yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu Suriyeli gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muhammed el Tamer'in cansız bedeni, Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

