"Suriyeli genç hedef alınarak kalbinden vuruldu"

Avukat Öngör, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 20 yaş altı gençler için uygulanan sokağa çıkma yasağı yüzünden Ali El Hemdan adlı gencin polise kimlik göstermemek amacıyla bir ara sokağa girdiğini, güvenlik brimlerinin de onu izlediğini, orada güvenlik güçlerine yönelik hiçbir mukavemet sergilemediği halde 4-5 metre mesafeden hedef alınarak kalbinden vurulduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Öngör, yaptıkları inceleme sonucunda hayatını kaybeden Ali El Hemdan adlı gencin 17 yaşında olduğunu ve polisin sokakta kimlik sorması üzerine birkaç adım atarak uzaklaşmaya çalıştığını tespit ettiklerini belirtti.

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu, 27 Nisan günü Seyhan’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Suriyeli gencin ölümüne dair incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası DW Türkçe’ye konuşan İHD Adana Şubesi Başkanı avukat İlhan Öngör, Adana’nın Seyhan ilçesinde hayatını kaybeden gencin ailesi ve görgü tanıkları ile görüştüklerini, olay yerinde de incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Adana Valiliği: Kazaen oldu

Adana Valiliği, bu sabah yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki gencin 27 Nisan günü saat 12.00’de Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçtığını, açılan uyarı ateşi sırasında kazaen yaralandığını, hastaneye sevkedilen gencin burada hayatını kaybettiğini duyurdu. Valilik, gencin ölümüne neden olan ateşi açan polisin açığa alındığını ve hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Valilik Suriyeli gencin ölümüne götüren olayın bir kaza olduğunu belirtse de İHD Adana Şubesi Başkanı avukat İlhan Öngör yaptıkları incelemelerin bunu doğrulamadığını söylüyor. Çağdaş Hukukçular Derneği ve Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu ile yaptıkları incelemelerde Ali El Hemdan’ın göğsünden vurulduğunu ve tek kurşunla hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini belirtiyor. Avukat Öngör, görgü tanıklarıyla da yaptıkları görüşmeler neticesinde gencin kaçtığına dair bir delil de tespit edemediklerini kaydediyor. Öngör, bütün faktörler bir bütün olarak değerlendirildiğinde de polisin orantısız güç kullanarak, kendisine karşı bir eylem olmadığı halde Ali El Hemdan’ı hedef alınarak, öldürdüğü sonucuna vardıklarını belirtiyor.