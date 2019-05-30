Suriyeli genç Kahramanmaraş’ta gönülleri fethetti

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde yüklü miktarda parasını kaybeden kadına parasını iade eden Suriyeli genç gönülleri fethetti.

Parasını getiren genç ile iftar programında bir araya gelen İş kadını Gökçe Dayıoğlu, vatandaşlara yabancı uyruklu insanlara karşı ön yargılı davranmamaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Kahramanmaraş Türk Kızılay Toplum Merkezince düzenlenen özel bir iftarda, yaptığı davranışla takdir toplayan Suriyeli Bilal İbrahim Elissa (15) ile iş kadını Gökçe Dayıoğlu bir araya geldi.

’’Suriyelilere karşı ön yargım yıkıldı’’

Suriyelilere karşı daha önceden ön yargısının olduğunu söyleyen ve parasını eksiksiz teslim alan Gökçe Dayıoğlu, ’’Kendi iş yerimdeki ürünleri tanıtmak için markete gitmiştim. Orada kızımın okul taksitini düşürmüşüm. Çok üzüldüm ve çok ağladım. Parayı bulan Bilal beni telkin ve teselli etti, ’bu helal para’ diye. Giderken de kendimi şöyle bir suçlu hissettim. Çünkü Suriyelilere karşı bir ön yargımız vardı. Onu Bilal yıktı ve herkesin bir olmadığını gösterdi. Kendisinden de ön yargılarımdan dolayı özür diledim. Bizi burada Türk Kızılay Toplum Merkezi bir araya getirdi. Ben Bilal’i evladım gibi görüyorum. Herkes inşallah böyle iyi niyetli olur ve Bilal’de ömrünün sonuna kadar iyi niyetli insanlarla karşılaşır. Kızılay onu okula götürecek. Bilal burada hiç okula gitmemiş. Bende Kızılay ile birlikte yardım edip, Bilal’i okula götüreceğiz’’ dedi.