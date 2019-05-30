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Suriyeli genç Kahramanmaraş’ta gönülleri fethetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde yüklü miktarda parasını kaybeden kadına parasını iade eden Suriyeli genç gönülleri fethetti.Parasını getiren genç ile iftar programında bir araya gelen İş kadını Gökçe Dayıoğlu, vatandaşlara yabancı uyruklu insanlara karşı ön yargılı davranmamaları noktasında tavsiyelerde bulundu.

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde yüklü miktarda parasını kaybeden kadına parasını iade eden Suriyeli genç gönülleri fethetti.
Parasını getiren genç ile iftar programında bir araya gelen İş kadını Gökçe Dayıoğlu, vatandaşlara yabancı uyruklu insanlara karşı ön yargılı davranmamaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Kahramanmaraş Türk Kızılay Toplum Merkezince düzenlenen özel bir iftarda, yaptığı davranışla takdir toplayan Suriyeli Bilal İbrahim Elissa (15) ile iş kadını Gökçe Dayıoğlu bir araya geldi.

’’Suriyelilere karşı ön yargım yıkıldı’’
Suriyelilere karşı daha önceden ön yargısının olduğunu söyleyen ve parasını eksiksiz teslim alan Gökçe Dayıoğlu, ’’Kendi iş yerimdeki ürünleri tanıtmak için markete gitmiştim. Orada kızımın okul taksitini düşürmüşüm. Çok üzüldüm ve çok ağladım. Parayı bulan Bilal beni telkin ve teselli etti, ’bu helal para’ diye. Giderken de kendimi şöyle bir suçlu hissettim. Çünkü Suriyelilere karşı bir ön yargımız vardı. Onu Bilal yıktı ve herkesin bir olmadığını gösterdi. Kendisinden de ön yargılarımdan dolayı özür diledim. Bizi burada Türk Kızılay Toplum Merkezi bir araya getirdi. Ben Bilal’i evladım gibi görüyorum. Herkes inşallah böyle iyi niyetli olur ve Bilal’de ömrünün sonuna kadar iyi niyetli insanlarla karşılaşır. Kızılay onu okula götürecek. Bilal burada hiç okula gitmemiş. Bende Kızılay ile birlikte yardım edip, Bilal’i okula götüreceğiz’’ dedi.

15 yaşındaki Suriyeli örnek oldu
Yolda giderken bulduğu 17 bin 500 TL’yi hiç düşünmeden sahibine teslim eden Bilal İbrahim Elissa, "Ben arkadaşımla birlikte camiye gidiyordum. Yolda giderken parayı buldum. Önce camiye gittik. Daha sonra oradaki marketlere telefon numaramı bıraktım ama paranın ne kadar olduğunu söylemedim. Bir süre sonra marketçi beni aradı ve paranın sahibinin geldiğini söyledi. Bizde hemen markete gittik. Geldiğimde paranın sahibi olan kadının ağladığını gördüm. Paranın miktarını ve destelerin sayısını sordum. Doğru yanıtlayınca parayı kendisine teslim ettim ve ağlamamasını söyledim. ’Bu para helal dedim.’ Bu para 17 bin lira değil de 100 bin olsa ben yine sahibine verirdim’’ diye konuştu.
Öte yandan, savaş sonrası eğitimine ara vermek durumunda kalan Bilal’in okullaştırma süreci desteklenerek tekrardan eğitimine dönmesine yönelik çalışmaların Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezince takip edilecek.

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