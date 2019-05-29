HABER

Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Suriye uyruklu bir genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu’na teslim etti.

Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş’ta Suriye uyruklu bir genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi Gökçe Dayıoğlu’na teslim etti. Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, "Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası" dedi.
Olay, Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki bir markette yaşandı. Fırın işletmecisi Gökçe Dayıoğlu, hazırladığı çörekleri bırakmak için bir markete girerken çantasında bulunan 17 bin 500 lira parayı düşürdü. Çörekleri bıraktıktan sonra çocuğunun okul taksitini düşürdüğünü anlayan kadın uzun süre parasını aradı.

Parasına kavuşunca gözyaşlarına boğuldu
Gökçe Dayıoğlu, parasının Suriyeli bir genç tarafından bulunduğunu öğrenince çörek bıraktığı marketin yolunu tuttu. Parasına kavuşan genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Suriyelilerin kendisini teselli edip parasını teslim aldığını söyleyen Dayıoğlu, “Ben bir markete gitmiştim Boğaziçi Mahallesi tarafında, orada kızım okul taksitleri olan parayı düşürmüşüm. Hiç fark etmedim. Sonra saat 3 gibi falan fark ettim. Arabama ve çantama baktım ve görmeyince çok kötü oldum. Yani her yeri aradım bulamadım. Sonra gittiğim marketi aradım ve onlarda bana, ‘buraya bir Suriyeli geldi para bulduklarını söylüyorlar ama meblağını söylemiyorlar’ dedi bana. O para bana göre yüksek olmayabilir ama bence o para çok yüksek bir paraydı. Tekrar markete gittim ve Suriyeliler oradaydı bana, ‘ağlamayın’ falan dediler. Zaten paranın sahibini bulamasalardı polise gideceklermiş” dedi.

“Kendi ön yargılarımızdan dolayı utandım”
Suriyelilere karşı ön yargılı olduğundan dolayı utandığını söyleyen Dayıoğlu, “Ön yargılarımızdan ve kendimden utandım açıkçası. Onlar benim ağlamamı gördüler, ‘helal para sizin’ dedi. Her Suriyeli kötü değil. Her Alevi, her Kürt, her Yahudi kötü değildir. Yani bu ön yargımızı kırmak zorundayız. Ve ben çok utandım Suriyelilerin hepsine kötü baktığımız için. Hani isterim herkes vatanına dönsün ve herkes vatanında yaşamak ister” diye konuştu.

Suriyeli genç, yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu'daEkrem İmamoğlu Zeytinburnu'da
Enerjilerini güneşten alacaklarEnerjilerini güneşten alacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Kadıköy-Eminönü vapurunda şoke eden olay

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tablo ve videolu anlatım!

Bayram namazı nasıl kılınır?

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Pençe Harekatı' açıklaması

'Pençe Harekatı' ile ilgili önemli mesaj

Kayıp lise öğrencisi Murat Gündüç'ten acı haber!

Kayıp lise öğrencisinden acı haber!

Adana'da yayaya öncelik vermeyen sürücü, yaya geçicinden yürütüldü

Yer: Adana! Empati yürüyüşü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.